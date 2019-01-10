Какие законы Карелии вступили в силу с 1 января?

С 1 января 2019 года вступили в силу несколько республиканских законов.

Как сообщает Законодательное собрание Карелии, выплата регионального материнского капитала для семей с тремя и более детьми продлена ещё на 3 года. Ранее действие программы было рассчитано до декабря 2018-го года.

Петрозаводск официально наделен статусом столицы Карелии.

Введена новая система госнаград, включающая орден "Сампо" (высшая награда Республики Карелия), медаль "За заслуги перед Республикой Карелия" и медаль в честь купца-мецената 19 века Марка Пименова.

При присвоении звания "Ветеран труда" теперь учитываются полученные госнаграды: орден "Сампо", медаль "За заслуги перед Республикой Карелия" и медаль М.П. Пименова.

Организации, которые создают рабочие места на территории уголовно-исправительных учреждений, получили возможность компенсировать часть затрат на поставленное оборудование.