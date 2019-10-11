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Новости. Экономика
12:15, 11 Октября 2019
фото: pixabay.com / geralt

Каким будет эффект от льгот для бизнеса в Арктической зоне Карелии, рассказал эксперт

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Председатель регионального отделения организации «Опора России» Андрей Фицев считает, что налоговые льготы могут улучшить работу предпринимателей на северных территориях региона и привлечь туда новых представителей бизнеса.

Заксобрание Карелии приняло в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия". Закон дает ряд существенных послаблений предпринимателям, которые планируют вести бизнес в арктических районах Карелии. 

Как сообщил председатель регионального отделения организации "Опора России" Андрей Фицев, налоговые послабления традиционно оказывают пользу всему предпринимательскому сообществу. Эксперт положительно оценил законопроект.

"То, что сделано, это очень здорово, на самом деле. И я считаю, что это правильно", - сказал он.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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