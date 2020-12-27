Каким для вас был ковидный 2020 год? (ОПРОС)

Подходит к концу 2020 год, который был охвачен пандемией коронавируса, – каким он был для вас?

За время эпидемии в России зарегистрировано 3 078 035 случаев коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших составляет 2 471 309 человек, умерших от COVID-19 – 55 265. Под медицинским наблюдением в целом по России на 28 декабря остаются 660 009 человек.

В Карелии за время эпидемии зарегистрировано 26810 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровели – 19750. Умерли от коронавируса с начала пандемии 152 человека.

Коронавирус внес изменения в жизнь каждого из нас.

Каким для вас был ковидный 2020 год?

Ответить на вопрос можно здесь.