890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В России более миллиона пенсионеров задолжали по кредитам 3
27.12.2020 20:40
Россыпнов пообещал написать заявления в правоохранительные органы на своих подчиненных 5
27.12.2020 16:42
Известный бизнесмен Карелии Николай Макаров потребовал наказать блогера Степанова за оскорбления в соцсети 4
Сегодня 07:15
Судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море
Сегодня 09:40
Водитель, устроивший лобовое столкновение в Петрозаводске, был пьян и никогда не получал прав (ФОТО, ВИДЕО)
27.12.2020 15:19
Работник Костомукшского ГОКа спасся от волка в кабине самосвала (ВИДЕО) 1
Сегодня 06:40
После визита зараженного Санта-Клауса в доме престарелых от коронавируса умерло 18 жильцов
27.12.2020 21:40

Каким для вас был ковидный 2020 год? (ОПРОС)

Новости. Общество
14:20, 28 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Загрузка...

Подходит к концу 2020 год, который был охвачен пандемией коронавируса, – каким он был для вас?

За время эпидемии в России зарегистрировано 3 078 035 случаев коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших составляет 2 471 309 человек, умерших от COVID-19 – 55 265. Под медицинским наблюдением в целом по России на 28 декабря остаются 660 009 человек.

В Карелии за время эпидемии зарегистрировано 26810 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровели – 19750. Умерли от коронавируса с начала пандемии 152 человека.

Коронавирус внес изменения в жизнь каждого из нас.

Каким для вас был ковидный 2020 год?

Ответить на вопрос можно здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Аналитика

25.12.2020 13:00
Обществоведение
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
В четверг, 24 декабря состоялось важное для развития физической культуры и спорта в Карелии событие - в формате видеоконференцсвязи в Москве провели заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо".
Почта России  – стратегический партнер для организаций Карелии 3
25.12.2020 13:00
Большой ремонт Ирины Мирошник: итоги 12
25.12.2020 12:50
Директор ДОК "Калевала": "Будущее у карельских лесов будет только в том случае, если придет эффективный арендатор" 2
24.12.2020 15:05
"Сложно бороться с коронавирусом на руинах здравоохранения" 8
24.12.2020 09:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
В Кинелахте и Савиново тоже живут люди
Сегодня 11:25
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»