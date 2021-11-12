Какими были лучшие фото ушедшего года

«Столица на Онего» выбрала фотографии, которые лучше всего отражают события минувшего года.

Мы собрали лучшие кадры, рассказывающие о важных событиях 2021 года. В них — факты, люди, явления, настроения. Что-то мы снимали сами — журналисты и фотограф «Столицы на Онего» Николай Смирнов всегда были там, где интересно. Что-то подсмотрели на страницах героев фото в соцсетях. Ну и, конечно, обратили внимание на кадры, сделанные известными карельскими фотографами.

Другие фото — в материале «Столицы на Онего».