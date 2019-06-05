Какой бизнес открыли безработные в Карелии за счет субсидий

Управление труда и занятости Карелии проанализировало промежуточные результаты программы содействия занятости безработных в 2019 году – каким видом бизнеса они решили заняться за счет бюджетных субсидий.

"Бывшие безработные занимаются разведением крупного рогатого скота, птицы, свиней, овец и коз. По всей республике безработные получили финансовую помощь на открытие бизнеса в производственной сфере: по пошиву текстильных изделий, изготовлению тротуарной плитки, мебели, выпуску хлебобулочных изделий. Достаточно востребована сфера услуг, в том числе народные промыслы, флористика", – говорится в сообщении Управления труда и занятости.

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