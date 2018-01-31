Какой будет погода в Карелии в первый день февраля, рассказали синоптики

В четверг, 1 февраля, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем -9, -14.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью переменный слабый, днем восточных направлений умеренный.

Температура воздуха ночью -12, -17, местами до -25 градусов по Цельсию. Днем -9, -14, местами до -18.

В Петрозаводске без осадков. На дорогах гололедица.

Температура ночью -16, -18, а днем -11, -13 градусов.