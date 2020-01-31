Какой фундамент выбрать для загородного строительства?

Ответ на этот вопрос зависит от типа строения и особенностей конструкции дома.

Логично, что для легкого, например, дачного дома будет достаточно быстрого и недорогого свайного фундамента. Выбор в его пользу также делают при строительстве на сложных грунтах и рельефах. Для постройки из бруса или кирпича выбирают бетонный фундамент разных типов.

Ленточный фундамент

В этом случае несущие и межкомнатные стены дома держит ленточное основание. Данный тип фундамента подходит для ровных участков, плотных пород с минимальными показателями пучениями и умеренной влажностью. Один из плюсов данного фундамента заключается в том, что нет необходимости в изъятии грунта под всей площадью дома. При правильных расчетах нагрузки фундамент обладает высокой несущей способностью. Свободное пространство под зданием можно использовать для прокладки коммуникаций.

Плитный фундамент

Подходит для всех типов грунтов, но возведение на сырых почвах потребует значительных финансовых и временных затрат. Он представляет собой цельную бетонную плиту ("подушку"); для армирования используется металл или щебень. Такая "подушка" обладает высокой прочностью и надежностью и подходит для тяжелых зданий и сооружений. Объем предварительных земляных работ зависит от степени заглубления фундамента (чем больше пучинистость грунта, тем толще делают подземную часть основания). При высоком залегании грунтовых вод потребуется дренажная система.

Цокольный этаж

При таком варианте дом имеет не только наземную, но и подземную часть. Решение затратное и по деньгам, и по времени, но в условиях ограничений по площади удаётся получить дополнительные квадратные метры для размещения, например, гаража, прачечной, сауны и пр.

Цокольный фундамент не подходит для участков с высоким залеганием грунтовых вод. Устройство цокольного этажа требует серьезных земляных работ, теплоизоляции, гидроизоляции, вентиляции.

Подробное сравнение достоинств и недостатков всех типов фундаментов на domsvai.ru/proizvodstvo/betonnyj-fundament/. Здесь также предлагают рассмотреть в качестве варианта фундамента для загородного строительства еще и утеплённую плиту. Она последовательно включает геотекстиль, песчаную подушку, слой щебня, гидроизоляцию, бетонную подготовку, утеплитель, систему теплый пол, бетонную заливку на арматурном каркасе. Инженерные коммуникации могут быть проложены внутри плиты.

Любой из фундаментов требует профессионального подхода как на стадии проектирования, так и на стадии возведения. Оставить заявку на расчет стоимости любого из фундаментов, а также получить экспертную консультацию можно на Domsvai.ru.

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