Какой минимум будут получать пенсионеры в Карелии в 2020 году

Правительство Карелии взяло на себя обязательство с 1 января 2020 года доплачивать пенсионерам, чья пенсия ниже прожиточного минимума.

Согласно пояснениям министерства финансов, до сих пор такие доплаты осуществлялись за счет федерального бюджета, а со следующего года часть расходов возьмут на себя карельские власти.

«Получателями доплаты станут пенсионеры, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума в Республике Карелия. Величина прожиточного минимума пенсионера в Карелии в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год установлена в размере 11,8 тысяч рублей», - говорится в сообщении Минфина.

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