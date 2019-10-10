Какой минимум будут получать пенсионеры в Карелии в 2020 году

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Правительство Карелии взяло на себя обязательство с 1 января 2020 года доплачивать пенсионерам, чья пенсия ниже прожиточного минимума.
Согласно пояснениям министерства финансов, до сих пор такие доплаты осуществлялись за счет федерального бюджета, а со следующего года часть расходов возьмут на себя карельские власти.
«Получателями доплаты станут пенсионеры, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума в Республике Карелия. Величина прожиточного минимума пенсионера в Карелии в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год установлена в размере 11,8 тысяч рублей», - говорится в сообщении Минфина.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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