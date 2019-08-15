Какую прибавку получат самые бедные пенсионеры в Карелии?

Новости по теме
Загрузка...
С 1 января 2020 года в Карелии будет введена региональная социальная доплата для пенсионеров, которые получают пенсию в размере ниже прожиточного минимума.
Согласно планам правительства, доплата будет установлена в рублях в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом прибавки достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Карелии.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.08.2019, 21:30
13.08.2019, 19:10
10.08.2019, 20:46
12.08.2019, 15:54
12.08.2019, 16:05
Аналитика
12.08.2019 15:54
Тема недели
Российские военные и ученые-ядерщики отрицают радиационное загрязнение, экологи требуют дополнительных замеров.
12.08.2019 12:28
08.08.2019 12:36
06.08.2019 10:00
Чтиво
Сегодня 09:30
Личное мнение
Известный фотограф Илья Тимин предложил проводить мероприятия на петрозаводском карьере.
14.08.2019 09:34
07.08.2019 11:34
06.08.2019 13:20
Медиа
14.08.2019 15:31
Опрос
Как вы отдыхаете холодным летом?
Комментарии