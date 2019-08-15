Какую прибавку получат самые бедные пенсионеры в Карелии?

С 1 января 2020 года в Карелии будет введена региональная социальная доплата для пенсионеров, которые получают пенсию в размере ниже прожиточного минимума.

Согласно планам правительства, доплата будет установлена в рублях в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом прибавки достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Карелии.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".