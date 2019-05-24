Календарь музейных праздников – 2019

Начался новый летний туристический сезон, и музей-заповедник "Кижи" подготовил календарь праздников 2019 года.

Эти яркие запоминающиеся мероприятия состоятся как на заповедном острове Кижи, так и в Петрозаводске. Приглашаем жителей Карелии, других регионов России и гостей из ближнего и дальнего зарубежья принять участие в наших музейных праздниках!

1 июня. Остров Кижи

Детский день на острове Кижи

По давней доброй традиции лето на острове Кижи начинается с Детского музейного праздника. Это необычайно красочное, захватывающее зрелище, которое привлекает на остров сотни детей и взрослых. В программе детского праздника – интерактивные экскурсии, выступления фольклорных коллективов, театрализованные представления, выставки детских работ, фотосессии, демонстрация традиционных ремёсел Олонецкой губернии, познавательные викторины и мастер-классы, чаепитие на природе среди живописных пейзажей острова Кижи.

5 июня. Остров Кижи

"EсoКижи". Всемирный день окружающей среды

Всемирный день окружающей среды считается одним из важных эко событий, ежегодно отмечается более чем в ста странах мира. В этот день в музее-заповеднике на острове Кижи организована работа просветительских площадок, посвящённых уникальному природному комплексу Кижских шхер, природопользованию и решению экологических проблем. Посетители могут увидеть живые уникальные объекты, такие как карельская берёза, вязы, гадюка обыкновенная, разнообразные лекарственные растения на аптекарском огороде, с другими объектами знакомятся через участие в мастер-классах, посещение фотовыставок или просмотр видеофильмов.

8 - 9 июня. Остров Кижи

Фестиваль авторской песни

В 2019 году музей-заповедник "Кижи" впервые проводит фестиваль авторской песни. С 7 по 9 июня на острове Кижи соберутся авторы и исполнители песен, любители музыки. В программе фестиваля - концерты бардовской и народной песни, колокольные звоны, знакомство с народными и современными музыкальными инструментами, презентация книг и дисков исполнителей.

10 - 12 июня. Остров Кижи

Фестиваль плотницкого ремесла

Участники фестиваля – плотники из России и Финляндии – примут участие в Плотницком марафоне на острове Кижи. У них будут только сутки, чтобы воплотить в жизнь свою идею! Гости острова Кижи смогут не только увидеть работу профессионалов по обработке дерева, но и принять участие в мастер-классах, плотницких эстафетах, собрать макет бани, познакомиться с традиционными плотницкими инструментами, попробовать себя в роли плотника и поучаствовать в фотосессии.

21 - 23 июня. Остров Кижи

Фестиваль колокольных звонов

Кижские звонари известны своим мастерством далеко за пределами Республики Карелия. У гостей острова Кижи есть замечательная возможность оценить неповторимый эффект живого многоголосия звонниц Заонежья. Кроме кижских мастеров, в творческих сессиях фестиваля принимают участие специалисты-кампанологи из других регионов России и ближнего зарубежья. А благодаря музейной передвижной звоннице попробовать себя в роли звонаря может каждый!

29 июня. Петрозаводск

Музейный праздник "Иллюзии старого города"

Ежегодный музейный праздник, во время которого уникальный квартал исторической застройки преображается в настоящий исторический театр. На его сцене реконструируются подлинные события жизни Петрозаводска конца XIX - начала XX века. Гости праздника могут попасть на премьеру фильмов в "Электротеатре "Ренессанс", прокатиться в личной карете Его Превосходительства господина Губернатора, посетить представление народного театра Петрушки, принять участие в городских танцах, посетить модную мастерскую по пошиву платья, подивиться мастерству кузнеца, печника и других мастеров, принять участие в тушении пожара в составе Добровольческой дружины, и многое другое. Праздник начал свою историю в 2009 году и за годы существования стал ярким событием, пользующимся популярностью у петрозаводчан и гостей города.

5 - 7 июля. Остров Кижи

Фестиваль "Гвоздь"

Фестиваль кузнечного ремесла – своеобразный "гвоздь" праздничного календаря музея "Кижи", одно из самых ярких событий летнего сезона. В этот день гостям острова секреты своего мастерства открывают кузнецы из разных регионов России, а также мастера, специализирующиеся на других традиционных мужских ремёслах (гончарное, кожевенное, плотницкое дело, плетение из лозы и другие). Кузнечное ремесло у всех народов считалось волшебным, магическим. Гостям фестиваля предоставляется возможность не только прикоснуться к таинству превращения металла во вполне реальные, практичные вещи, но и самому пройти краткий курс обучения древнему занятию.

8 - 13 июля. Остров Кижи

Фольклорная мастерская "Ста́рина"

Заонежье – сокровищница русского фольклора. Здесь были записаны былины, причитания, свадебные песни и молодежные игры, принесшие мировую известность этому краю. Именно поэтому ни один праздник на острове не проходит без участия фольклорного ансамбля музея "Кижи". В 2019 году фольклорная мастерская "Ста́рина" приурочена к 30-летию музейного коллектива, специальным гостем мероприятия станет Фольклорно-этнографический театр "Братыня" (МГУ). У посетителей острова есть возможность увидеть "ожившие" деревни острова Кижи: побывать на молодежных гуляниях, послушать былины, принять участие в различных обрядах, представленных двумя творческими коллективами.

12-13 июля. Остров Кижи

Международный фестиваль "Кижи – остров рождения бренда"

Фестиваль проходит в рамках празднования 100-летия Республики Карелия. Остров Кижи считается одним из самых узнаваемых символов Карелии. Гости фестиваля примут участие в праздничном деревенском проходе по основной экспозиции музея-заповедника "Кижи", увидят этнографическое представление "Один день из жизни кижского крестьянина", выступление кижских звонарей, познакомятся с мастерством кижских плотников-реставраторов, продегустируют праздничные заонежские, карельские, вепсские блюда, увидят модное дефиле "Карельская пестрядь: традиции и современность" при участии известного российского дизайнера Елены Теплицкой.

18 - 20 июля. Остров Кижи

Российско-китайский чайный фестиваль

В 2018 году музей-заповедник "Кижи" и Национальный парк "Уишань" (Китай) подписали меморандум об укреплении дружбы и сотрудничества, согласно которому летом 2019 года на острове Кижи состоится российско-китайский чайный фестиваль. На острове Кижи будут представлена китайская чайная культура с демонстрацией традиционной чайной церемонии и дегустацией китайских сортов чая. Также посетители познакомятся с традициями заонежского чаепития и традиционными лакомствами (засахаренные фрукты и овощи, свежие ягоды, сахарная голова, традиционные пироги). Программа знакомит с историей российского "копорского" чай, этапами его производства, в том числе и современного.

19 – 21 июля. Остров Кижи

Этнографический перфоманс "Большая стирка"

Некоторые еще знают, что такое стиральная доска ("у моей бабушки такая в деревне"), но мало кто видел ее в действии. А ведь она появилась только в начале XIX века и больше употреблялась в тесных городских условиях, лишенных простора и близкого соседства озера, реки или ручья. Заповедный остров Кижи, окруженный водами Онежского озера – идеальное место для проведения этнографического перфоманса, посвященного демонстрации таких традиционных бытовых процессов, как стирка, глаженье, сушка, хранение чистого белья в крестьянской семье в конце ХIХ - начале ХХ вв.

21 июля. Остров Кижи

Состязания по русской силовой игре "Битва за кижские тони"

Кила — разновидность командного вида спорта, русская мужская игра в мяч, корни которой уходят во времена новгородского княжества. Традиция игры в килу пришла на заонежскую землю из центральной России, но, к сожалению, была у нас утрачена – только старожилы в деревнях вспоминают о ней, на заонежский манер ставя в названии игры ударение на первый слог – "кИла". Игра была очень азартна, так как в схватках разыгрывались спорные рыболовецкие тони (участки для ловли рыбы) в Онежском озере. Кила содержит элементы приемов силового единоборства. В отличие от традиционного футбола, игра ведётся руками и ногами, не исключая иных частей тела. Музей "Кижи" и Федерация килы (г. Москва) совместно возрождают традиции игры в килу на кижской земле. Местные жители и приезжие профессиональные игроки будут бороться за победу в турнире.

27 июля. Остров Кижи

Футбольный турнир "Кубок Кижской волости"

По традиции, сложившейся много лет назад, в конце июля музей "Кижи" проводит футбольный турнир на Кубок Кижской волости. В нём принимают участие сборные команды окрестных деревень, музея "Кижи", полиции и МЧС. Это одно из наиболее ярких спортивных событий сезона, традиционно собирающее болельщиков со всего Заонежья.

2 - 4 августа. Остров Кижи

Фестиваль традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата"

Кижская регата – первый в России фестиваль народного судостроения и судоходства. В 2018 году фестиваль вошёл в число 10 лучших туристических проектов России. Гонки на традиционных и современных лодках – одно из самых красивых мероприятий, проходящих на острове Кижи в течение лета. За главный приз соревнуются участники из деревень исторической Кижской волости, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и других городов России и Финляндии. Истинным украшением регаты являются традиционные лодки-кижанки, неповторимые по красоте и судоходным качествам. В программе фестиваля - не только динамичные лодочные гонки, но и различные мастер-классы по традиционному судостроению, а также проведение конкурса "Народная лодка", на котором представляются маломерные суда, изготовленные вручную по старинным и современным технологиям.

17 - 19 августа. Остров Кижи

Фестиваль традиционных технологий. Ткачество

В 2019 году фестиваль традиционных технологий посвящен ткачеству, одному из самых древних видов рукоделия. Тканые работы мастеров Севера России будут представлены на выставке "Северное ткачество". В программе фестиваля - демонстрация ручного ткачества на ткацком станке в экспозиционных крестьянских домах, демонстрация ткачества и плетения поясов, показы коллекций одежды из тканого текстиля.

19 августа. Остров Кижи

Праздник Преображения Господня. День Кижской волости

Преображение Господне — главный храмовый праздник острова Кижи. Начинается с Божественной Литургии, которая проходит в церкви Покрова Пресвятой Богородицы Кижского погоста, после литургии прихожане и гости острова с Крестным ходом идут вокруг Кижского погоста. В этот день, по церковному уставу, следует освящать плоды нового урожая. 19 августа остров Кижи традиционно украшают корзины с яблоками и ветки рябины. По традиции, день Преображения Господня совпадает с празднованием Дня Кижской волости. В этот день на остров всегда приезжают почетные гости музея — потомки старинных родов Заонежья, паломники, туристы, а также со всей округи съезжаются жители заонежских деревень. Туристов, приезжающих на заповедный остров, ждёт ярмарка "Дары кижской земли", на которой можно купить мёд, фрукты, овощи — всё, что вырастили в своих садах и огородах жители деревень Кижской волости. Программу дополняют концертные номера и конкурсы. Самая "вкусная" часть праздника – "Заонежская трапеза".

24 – 25 августа. Остров Кижи

Вкусные выходные на острове Кижи

Культура, традиции, географическое положение, национальные особенности оказали большое влияние на традиционные рецепты. Кухня каждого народа интересна и разнообразна. Музейные специалисты и жители окрестных деревень проведут серию мастер-классов по приготовлению традиционных блюд: калитки, сульчинат, пряженцы, кейтинпийрат, ржаной хлеб, лукапаймишт, запеканки, вареные пироги, копорский чай и многое другое. От кижских мастериц вы узнаете секреты приготовления теста и начинки, научитесь "защипывать" калитку или попробуете "спряжить" пирог. Приглашаем вас отведать блюда карельской, вепсской и заонежской кухонь.

1 сентября. Остров Кижи

Детский музейный праздник "День знаний на острове Кижи"

Знаете ли вы о том, что новый учебный год можно начать не в стенах школы, а на острове Кижи? В этот день на заповедном острове ребят ждут необычные уроки, на которых преподавателями выступают сотрудники музея. В программе первого учебного дня обязательно есть место и для веселых перемен, и для полноценного обеденного перерыва. Во время увлекательного путешествия по острову юные гости принимают участие в выполнении творческих заданий, мастер-классах, эстафетах, конкурсах. В яркой игровой форме детям прививается бережное отношение к истории своей страны, к природе, к памятникам архитектуры.

14 октября. Остров Кижи

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Для острова Кижи праздник Покрова Пресвятой Богородицы — особый день. 14 октября здесь отмечают Престольный праздник церкви Покрова Богородицы Кижского архитектурного ансамбля. В этот день в Покровской церкви проходит праздничная литургия, вокруг Кижского погоста проводится крестный ход. В основу праздника положено предание о явлении Андрею, Христа ради юродивому, Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери. На торжественную службу в Покровской церкви собираются туристы, паломники, потомки старинных родов Заонежья, сотрудники музея-заповедника "Кижи". Праздничное богослужение и крестный ход проводит настоятель Спасо-Преображенского прихода на острове Кижи.

3 ноября. Петрозаводск

"Ночь искусств"

Ежегодная масштабная культурно-просветительская акция, которая затрагивает различные направления искусства. Музей "Кижи" предлагает петрозаводчанам и гостям города окунуться в мир традиционной культуры. В необычно поздний час двери выставочных залов музея "Кижи" открыты для всех желающих. В течение вечера гостей ждут интерактивные программы, мастер-классы, экскурсии, выступления творческих коллективов и многое другое.

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