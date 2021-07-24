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Калитками и ухой с карельской форелью накормили участников «Тавриды»

Новости. Общество
15:15, 25 Июля 2021
фото: правительство Карелии

Бренд-шеф Музея-ресторана карельской кухни «ВКарелииЕсть!» Петрозаводска представила свое меню на «Тавриде».

«Гастрономическая карта России» представила карельскую кухню на «Тавриде» в рамках традиционного вечера «Ужин от шефа», который проходит на каждом образовательном заезде арт-кластера. Автор и руководитель проекта Екатерина Шаповалова переместила участников «Тавриды» в очередной аппетитный уголок туристической карты – Музей & Ресторан карельской кухни «ВКарелииЕсть!» Петрозаводска. Об этом сообщается на сайте правительства рсепублики.

Основатель и бренд-шеф Музея Ольга Белоногова представила дегустационное меню карельской кухни. Участники образовательного заезда «Студия» попробовали сет «Вкус Карелии», для приготовления которого было доставлено из Республики Карелия более 400 кг продуктов. Шеф-повара из Карелии приготовили 2 800 порций блюд и напитков на Тавриде.

Меню сета:

– карельская калитка с пшенной кашей и форелевой икрой;

– уха с карельской форелью «Лохикейто»;

– вяленая клюква из Карелии

– лимонад «Ледяная клюква».

«Необходимо активно заниматься популяризацией кухни регионов России за пределами их территорий, повышать информированность молодёжи об уникальных концепциях региональной еды от талантливых местных шеф-поваров. Таврида может стать стартовой площадкой для креативных идейных поваров из регионов», – прокомментировала Екатерина Шаповалова.

Тематический «Ужин от шефа» – это новый гастрономический формат арт-кластера «Таврида», платформы возможностей, которая является мощным трамплином для молодых людей к развитию профессионализма в креативных индустриях, отраслях культуры и искусств. Во время каждого образовательного заезда «Ужин от шефа» организуют для участников и экспертов в знак любви и благодарности. С июня по октябрь в бухте Капсель рядом с Судаком лучшие шеф-повара России в формате кулинарного шоу знакомят молодых творцов со всей страны с характерными продуктами и блюдами регионов – участников «Гастрономической карты России» – от Дальнего Востока до Арктики.

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