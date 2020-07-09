Камнеобрабатывающие компании в Карелии объединились в Ассоциацию

Предприятия, которые занимаются добычей и обработкой камня, решили объединиться для решения общих проблем и выработки единых принципов работы.

Главная задача Ассоциации – защита интересов камнеобработчиков и изыскание необходимых инструментов для успешного ведения предпринимательской деятельности. В правление Ассоциации камнеобработчиков вошли руководители пяти крупных отраслевых компаний, которые занимают ведущие позиции в этом секторе экономики. Возглавил Ассоциацию директор компании "Петрагранит" Дмитрий Фабрикантов, который много лет работает в камнеобработке – с момента создания своего первого предприятия.

По итогам состоявшегося 7 июля заседания правления в Ассоциацию решили принять еще несколько десятков организаций, которые написали заявления о своем желании вступить в сообщество. Всего же в Карелии работает около тысячи камнеобрабатывающих компаний, которые в разной степени влияют на развитие отрасли.

О том, почему именно сейчас возникла идея объединения и как Ассоциация собирается отстаивать интересы камнеобработчиков, Дмитрий Фабрикантов рассказал в интервью "Столице на Онего".

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