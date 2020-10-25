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Камнеобрабатывающие предприятия Карелии презентовали свою продукцию на международной выставке "Уралэкспокамень" (ФОТО)

Новости. Общество
11:29, 26 Октября 2020
фото: © Ассоциация камнеобработчиков
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Международная специализированная выставка "Уралэкспокамень" прошла в Екатеринбурге с участием камнеобработчиков из Карелии.

Организатором выставки "Уралэкспокамень", которая прошла в международном выставочном центре Екатеринбург-Экспо, выступила Ассоциация предприятий каменной отрасли России "Центр камня". Выставка проводилась при поддержке губернатора Свердловской области, при участии Уральского государственного горного университета, Уральского государственного архитектурно-художественного университета, Магнитогорского государственного технического университета, Союза архитекторов России, Российского союза строителей.

Участниками "Уралэкспокамень" стали предприятия различных субъектов РФ, которые представили свою продукцию в таких разделах, как природный камень, добыча и переработка, оборудование и инструменты, проектирование и реставрация.

Наравне с другими участниками выставки свою продукцию презентовали и камнеобрабатывающие предприятия Карелии.

В этом году возглавляемая Дмитрием Фабрикантовым Ассоциация камнеобрабатывающих производственных предприятий Карелии организовала на уральской земле совместный стенд всем членам объединения, пожелавшим участвовать в выставке. Корпорация развития Карелии в лице Центра поддержки предпринимательства оказала поддержку субъектам малого бизнеса и компенсировала затраты на оплату за использование выставочной площади на период проведения выставки.

От Карелии на совместном стенде участвовали компании, добывающие, обрабатывающие и реализующие камень – это ООО "Акцепт", "ГПК Гранит", "Карельская гранитная компания", "Карельский Габбродиабаз", "Мирокамень" "Стоун маркет", "ТД "ТрейдГрупп", "ТК Родна".

Представители камнеобрабатывающих предприятий Карелии показали всю палитру карельского камня, пообщались с коллегами из других регионов, обсудили проблемы, возможность совместных проектов, поделились опытом.

До начала выставки наши представители посетили карьеры, ведущие добычу камня (месторождение "Сибирское" и "Южно-Султаевский") и предприятия, занимающиеся переработкой природного камня на Урале.

В рамках деловой программы выставки директор ООО "Акцепт" Евгений Трифонов представил проект технопарка "Южная Промзона", который реализован на территории Петрозаводска при поддержке Министерства экономического развития РФ и призван оказывать комплексные услуги для ведения бизнеса в камнеобрабатывающей отрасли.

Отметим, что Международная специализированная выставка "Уралэкспокамень" на протяжении 11 лет объединяет вокруг себя ценителей камня, мастеров-камнерезов, предприятия, занимающиеся добычей и обработкой камня. Профессионалы каменной индустрии презентуют свои достижения в ходе деловой программы, обмениваются опытом на круглых столах, знакомятся с новейшими технологиями, инструментами и оборудованием. Екатеринбург не случайно был выбран местом постоянного проведения выставки, ведь Урал исторически и географически сложился как минеральная база России, уникальная кладовая самоцветов. В регионе сосредоточены богатые месторождения изумрудов и алмазов, железных, медных и никелевых руд, поделочных и строительных камней. Из четырех тысяч известных миру минералов добрая четверть встречается на Урале. Наличие разнообразного сырья обусловило появление и бурное развитие в Свердловской области старательского, камнерезного и ювелирного промыслов. А в этих промыслах, конечно, было востребовано высочайшее искусство уральских мастеров, которые могли прочувствовать истинную красоту камня.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-26 12:06:15
Одобряю. Это будет способствовать инвестициям а горнодобывающую отрасль республики, созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни трудящихся. Не агрекалчгутых бездельников, а трудолюбивых парней, отслуживших в армии и желающих принести пользу своей семье и стране.
Гость
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