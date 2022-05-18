Канализационные ключи забили в микрорайоне Петрозаводска — стоит вонь (ВИДЕО)

Петрозаводчанка сняла видео, как бьют фонтаны из канализационных колодцев — ливневка не справляется.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожанка опубликовала видео канализационных фонтанов на Ключевой.

«Ключевая воистину район ключей…канализационных», — отметила петрозаводчанка.

Один из фонтанов бьет из канализации по улице Репникова, 9, 9а, чуть выше школы № 3.

«Ароматы канализации, все течет на территорию школы», — рассказала горожанка.

Второй фонтан функционирует, по словам автора видео, уже более месяца перед магазином «Родники», чуть ниже школы № 3.

И самый проблемный фонтан находится на улице Сегежская.

«Течет уже неделю. Река такого размера, что с Карьерного проезда перейти Сегежскую проблематично, люди идут вброд или ищут островки», — пожаловалась жительница Петрозаводска.

Как ответили редакции «Столицы на Онего» в ПКС-Водоканал, прочисткой ливневой канализации занимается Служба заказчика, которая получают уведомления о канализационных засорах от ЕДДС Петрозаводска.