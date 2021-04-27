Кандидат в мэры Петрозаводска: «Перевозками должен заниматься город, а не частник, которому главное — получить прибыль»

Участник конкурса на должность главы Петрозаводска коммунист Андрей Гущин рассказал о своих инициативах по развитию города.

Ветеран МВД Карелии Андрей Гущин участвует в конкурсе на должность главы Петрозаводска от КПРФ. Его выдвижение поддержали участники виртуального народного голосования.

Андрею Ивановичу Гущину 58 лет, он окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Прошел путь от участкового инспектора до начальника отдела собственной безопасности и начальника оперативно-поискового бюро МВД по Республике Карелия. Неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Одна из инициатив, с которой выступил Андрей Гущин, — возвращение прямых выборов мэра Петрозаводска. Об этом и многом другом мы поговорили накануне выступления Андрея Гущина перед конкурсной комиссией.

Так, например, Андрей Гущин считает, что в Петрозаводске нужно восстанавливать систему муниципальных предприятий и муниципальных организаций и более эффективно пользоваться функциями, которые даются в рамках муниципального контроля.

"Перевозка пассажиров общественным транспортом, уборка города, содержание и благоустройство общественных территорий, ремонт дорог, — все это могут и должны делать муниципальные городские предприятия, а не частные конторы, для которых главное — извлекать прибыль", - сказал Гущин.

Подробнее об инициативах участника конкурса на должность главы Петрозаводска коммуниста Андрея Гущина читайте здесь.