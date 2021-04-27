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Кандидат в мэры Петрозаводска: «Перевозками должен заниматься город, а не частник, которому главное — получить прибыль»

Новости. Политика
15:35, 28 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Участник конкурса на должность главы Петрозаводска коммунист Андрей Гущин рассказал о своих инициативах по развитию города.

Ветеран МВД Карелии Андрей Гущин участвует в конкурсе на должность главы Петрозаводска от КПРФ. Его выдвижение поддержали участники виртуального народного голосования.

Андрею Ивановичу Гущину 58 лет, он окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Прошел путь от участкового инспектора до начальника отдела собственной безопасности и начальника оперативно-поискового бюро МВД по Республике Карелия. Неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Одна из инициатив, с которой выступил Андрей Гущин, — возвращение прямых выборов мэра Петрозаводска. Об этом и многом другом мы поговорили накануне выступления Андрея Гущина перед конкурсной комиссией.

Так, например, Андрей Гущин считает, что в Петрозаводске нужно восстанавливать систему муниципальных предприятий и муниципальных организаций и более эффективно пользоваться функциями, которые даются в рамках муниципального контроля.

"Перевозка пассажиров общественным транспортом, уборка города, содержание и благоустройство общественных территорий, ремонт дорог, — все это могут и должны делать муниципальные городские предприятия, а не частные конторы, для которых главное — извлекать прибыль", - сказал Гущин.

Подробнее об инициативах участника конкурса на должность главы Петрозаводска коммуниста Андрея Гущина читайте здесь.

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Комментарии

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врунофф
2021-04-28 16:29:10
Очень хочет в горсовет пролезть.
Zim
2021-04-28 16:24:24
Знаете поговорку: «Простота, хуже воровства»? Кто хуже, единороссы, или коммунисты?
zanoza
2021-04-28 15:56:25
А где они эти муниципальные предприятия??? А те которые есть, как то не очень преуспевают в возложенный на них деятельности. Взять хотя бы ПМУП "ПЕТРОГИЦ" которое должно выполнять функции управляющей организации, на деле только денежки собирает. Если всё отдадут вот таким муниципальным шарагам, то вряд ли станет лучше.
Гость
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