Кандидаты «Единой России» начали регистрироваться для участия в праймериз

С приходом весны в Карелии активизировалась подготовка к сентябрьским местным выборам.

Пока к выборам в Карелии готовится только одна партия, «Единая Россия». Ее кандидаты начали регистрироваться для участия в электронном предварительном голосовании.

Ранее сообщалось, в республике дан старт электронному предварительному голосованию (ЭПГ) по отбору кандидатов на местных выборах от партии «Единая Россия». Первые кандидаты начали подавать свои документы в оргкомитет по проведению ЭПГ.

Так, в Кондопожском районе подала документы действующая глава Петровского сельского поселения Людмила Дорофеева.

Она так прокомментировала своё намерение выдвигаться на следующий срок: «За пять лет работы главой поселения удалось эффективно выстроить отношения с руководством Кондопожского района и правительством Республики Карелия. За счет этого взаимодействия в нашем поселении построены фельдшерско — акушерский пункт, новые газовые котельные в Марциальных Водах и Спасской Губе. Многое реализовано при поддержке партии „Единая Россия“ и главы Карелии Артура Олеговича Парфенчикова в рамках Программы развития ТОСов и Программы поддержки местных инициатив. Но есть и уже начатые проекты, и планируемые. Поэтому считаю важным продолжить работу в должности главы поселения».

Заявился для участия в электронном предварительном голосовании в качестве кандидата от «Единой России» и глава Эссойльского сельского поселения Андрей Ореханов.

«Благодаря республиканской помощи мы построили четыре ФАПа, отремонтировали амбулаторию. Недавно получили новую машину скорой помощи. Я посоветовался с односельчанами, с депутатским корпусом, выработали программу действий. Решили, что нужно мне идти на новый срок. А предварительное электронное голосование „Единой России“ покажет, достоин ли я занимать должность главы поселения еще пять лет. Если люди поддержат, намерен выдвигаться», — сказал Андрей Ореханов.

Электронное предварительное голосование пройдет с 26 по 28 мая. Все желающие избиратели, проживающие на территориях, где осенью предстоят выборы.

Напомним, ранее мы рассказывали о проекте «Власть на месте», который запустила «Единая Россия» в Карелии в рамках подготовки к электронному предварительному голосованию.