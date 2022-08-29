Кандидаты с судимостями за взятки, хищение и наркотики хотели стать депутатами в Карелии

Несколько кандидатов, пожелавших стать районными депутатами, были отстранены от участия в выборах.

В период трехдневного голосования в Карелии прошли также муниципальные выборы, на которых предстояло избрать 23 глав городских и сельских поселений, а также 361 депутата местных представительных органов.

Проблемы возникли во время выборов местных парламентариев в районах. Как сообщается в информационных материалах ЦИК, выборы депутатов Элисенваарского, Лендерского и Гарнизонного поселений были перенесены на 20 ноября. Проверка установила, что три кандидата имеют двойное гражданство: они были сняты. Еще восемь претендентов на парламентские кресла не указали информацию о судимостях. Они также были отстранены. Об этом сообщил председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин во время общения со СМИ. В частности, представители избиркома пояснили «Столице на Онего», что речь шла о кандидатах, судимых за получение взяток, хищение и по наркотической статье.

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