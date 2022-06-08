«Капитан Джуманов» перекроет дорогу в Карелию на 45 минут

На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост, сообщили в управлении «Северо-Запад».

Управление автодороги «Северо-Запад» сообщает, что на автодороге «Кола» (Санкт-Петербург–Петрозаводск–Мурманск–Печенга–граница с Королевством Норвегия) 28 июня в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«С 10.00 до 10.45 для прохода по реке теплохода „Капитан Джуманов“ с максимальным высотным габаритом 20 метров представители подрядной организации ООО „ЕвроТрансСтрой“ по согласованию с администрацией „Волго-Балт“ произведут разводку моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщил начальник территориального ситуационного центра управления дорог «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.