Капитан полиции из Петрозаводска написала сказку и победила в конкурсе

Сотрудница уголовного розыска Петрозаводска Мария Игнатович победила в конкурсе МВД России "Доброе слово".

Сотрудница уголовного розыска Петрозаводска Мария Игнатович стала лауреатом X литературного конкурса МВД России "Доброе слово". Высокую оценку заслужила сказка представительницы карельской полиции под названием "Птичий замок", сообщили в ведомстве.

Мария признается, что это одно из самых любимых ее произведений. А их немало у сотрудницы органов внутренних дел, по совместительству автора детских книг, поэтических сборников и романов, выступающей в печати под псевдонимом М. Тович.



Полуфиналист одного из самых представительных конкурсов страны "Новая детская книга", лауреат ряда региональных литературных состязаний Мария Игнатович считает, что сказка "Птичий замок" адресована детям и взрослым в равной степени: "Если честно, я очень удивилась и, конечно, обрадовалась тому факту, что эта художественная работа была отмечена в ведомственном конкурсе".

