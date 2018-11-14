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Новости. Общество
08:05, 14 Ноября 2018
фото: МВД Карелии

Капитан полиции из Петрозаводска написала сказку и победила в конкурсе

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Сотрудница уголовного розыска Петрозаводска Мария Игнатович победила в конкурсе МВД России "Доброе слово".

Сотрудница уголовного розыска Петрозаводска Мария Игнатович стала лауреатом X литературного конкурса МВД России "Доброе слово". Высокую оценку заслужила сказка представительницы карельской полиции под названием "Птичий замок", сообщили в ведомстве.

Мария признается, что это одно из самых любимых ее произведений. А их немало у сотрудницы органов внутренних дел, по совместительству автора детских книг, поэтических сборников и романов, выступающей в печати под псевдонимом М. Тович.

Полуфиналист одного из самых представительных конкурсов страны "Новая детская книга", лауреат ряда региональных литературных состязаний Мария Игнатович считает, что сказка  "Птичий замок" адресована детям и взрослым в равной степени: "Если честно, я очень удивилась и, конечно, обрадовалась тому факту, что эта художественная работа была отмечена в ведомственном конкурсе".

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Комментарии

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Изя
2018-11-14 10:42:54
А с раскрытием преступлений как у этого капитана полиции из уголовного розыска ?? Сумнения какие то возникли .
Боря
2018-11-14 10:12:37
Красавица!!! И сказки не надо! Нам их на 1 и 2 каналах в каждый день рассказывают разные "соловьёвы"....
Девушке успехов и счастья в жизни!
Karjalan
2018-11-14 08:34:06
Вот такие сотрудники и должны работать в полиции и органах власти, грамотные и продвинутые.
Молодец, мое, не совсем хорошее мнение о полиции немного улучшилось.
sim22
2018-11-14 08:19:03
Красивая "капитанша"!!!!!!!!!!!!
Гость
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