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Новости. Криминал
14:46, 30 Апреля 2019

Капитан полиции в Карелии упрятал за решетку невиновную пенсионерку за решетку упрятал

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Сотрудники полиции Олонецкого района обвиняется в составлении липового протокола по обвинению местной пенсионерки в преступлениях, которых она не совершала.

Как сообщают "Вести Карелии", подсудимый – участковый уполномоченный местного отдела внутренних дел, 35-летний капитан полиции Вячеслав Юрьев. Следкомом республики он обвиняется по двум статьям уголовного кодекса: 286 ч.1 (превышение должностных полномочий) и 292 ч.2 (служебный подлог).

В октябре 2017 года 59-летняя пенсионерка из Олонца Галина Петровна (данные изменены) до сих пор вспоминает с заметным волнением и возмущением. В тот осенний день проживающая в доме на улице Ленина женщина пришла проведать свою, преклонного возраста мать в ее квартиру на улице Луначарского. Никого в гости женщины тогда не ждали. Но неожиданно в дверь позвонили, после чего Галина Петровна услышала, как мужской голос сказал: "Откройте, полиция!"

Не подозревавшая ничего плохого женщина так и сделала. Зашедший в квартиру довольно молодой мужчина в форме полицейского, с четырьмя капитанскими звездочками на погонах, представился участковым и потребовал, чтобы Галина Петровна проехала с ним в отдел. Не чувствуя за собой никакой вины, пенсионерка попросила полицейского объяснить, что происходит.

Подробнее читайте в материале издания.

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