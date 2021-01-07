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Капремонт дороги от села Деревянное в сторону Вытегры начнется в 2021 году

Новости. Общество
15:35, 08 Января 2021
фото: Яндекс. Карты
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Управление автодороги "Кола" планирует в 2021 году отремонтировать первые несколько километров участка автодороги на территории Карелии от села Деревянное в сторону Вытегры.

Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Кола".

"Трассу А-215 капитально отремонтируют в ходе семи этапов, работы по двум из них придутся на текущий год – это участки с 100-го по 113-й км и с 113-го по 132-й км", - говорится в сообщении.

Управление обещает, что в результате ремонта будут сглажены радиусы поворотов, подъемы и спуски. Для обеспечения сохранности дорожного полотна полностью восстановят систему водоотвода, а в целях обеспечения экологической безопасности — устроят локальные очистные сооружения.

Дорожное полотно полностью заменят, выполнив при этом усиление конструкции дорожной одежды, сделают современное обустройство автодороги. Тротуары и освещение устроят в населенных пунктах Педасельга и Деревянное. В последнем также капитально отремонтируют мост, находящийся в неудовлетворительном состоянии.

Аналогичные работы выполнят на трассе А-137 (км 0 – км 25) на севере Карелии в сторону Костомукши.

"Несмотря на то, что 121 км этой дороги — до Костомукши — привели в порядок в ходе устройства защитных слоев, этот 25-километровый отрезок остается самым проблемным из-за многочисленных дефектов покрытия. Капремонт обеспечит беспрепятственное движение с максимальной разрешенной скоростью, что позволит практически вдвое сократить время в пути по указанному участку", - пояснили в Управлении.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-01-08 16:27:41
Одобряю. Это будет способствовать экономическому развитию региона и увеличению количества рабочих мест. Диванная бесполезность сейчас начнет визжать про вырубку лёгких нашей планеты и вычерпыванию недр :)
Гость
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