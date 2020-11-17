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"Карантец" и "ковидло": ученые назвали слова, появившиеся в пандемию

Новости. Общество
19:40, 17 Ноября 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Среди слов, появившихся в русском лексиконе, лингвисты выделяют "коронавирье, карантец, ковидло, макароновирус и гречкохайп"

Ученые-лингвисты Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Финляндии, Швеции и Испании выявили новые слова, появившиеся в период пандемии коронавируса. Оказалось, что языки четырех стран пополнились не только медицинской терминологией, но и словами, напрямую отражающими сложившуюся ситуацию, сообщили журналистам в пресс-службе УрФУ. Об этом информирует ТАСС

"В русском лексиконе появились такие слова, как коронавирье, карантец, ковидло, макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), маскобесье, вируспруденция, карантэ (умение владеть собой в самоизоляции), расхламинго (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой во время вынужденного карантинного безделья). Появились номинации людей с их отношением к пандемии: коронапофигисты, ковигисты, карантье (владелец собаки, сдающий ее в аренду для прогулок), голомордые", - рассказали в университете.

Профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирина Вепрева пояснила, что в ситуации социального напряжения проявляется свойственный русской лингвокультуре словоцентризм. "Активизируются креативные операции как с планом выражения, так и с планом содержания словесных знаков, актуальных для текущего времени. Языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества. Велик пласт окказиональной лексики, иронически передающей состояние общества", - пояснила она.

В пресс-службе добавили, что в Финляндии эпидемия породила десятки слов с первой частью korona: koronavelka (государственный заем для покрытия расходов, вызванных пандемией), koronatuki (господдержка для фирм и организаций) и другие. В Швеции, появились такие слова, как coronasjuk или coronadrabbad (больной/пораженный ковидом/"короной"), coronaavstand (расстояние при общении в период пандемии, социальная дистанция), coronaoffer (жертва "короны").

По словам профессора Гранадского университета Рафаэля Гусмана Тирадоа, в Испании больше всего неологизмов появилось в социальных сетях. "Некоторые возникали как мемы, другие - из-за отсутствия термина, который мог бы описать ситуацию или чувство соответствующим образом. В результате появились такие слова, coronials (корониалы - поколение, которое рождается во время карантина) и иронический призыв к al confinamiento (конфиттинг - увеличение веса при отсутствии физических упражнений и наличии лишних калорий), balconazis (балконнации - люди, оскорбляющие тех, кто ходит по улице). Появились также термины infodemia и desinfodemia", - уточнил профессор.

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