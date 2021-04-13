Каратист из Карелии завоевал серебряную медаль на первенстве России среди юниоров

Владислав Ильичев из Петрозаводска стал серебряным призёром первенства России по карате киокусинкай среди юношей и девушек.

Соревнования проходили в Москве. За призовые места боролись спортсмены 12-13, 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет — более 500 сильнейших каратистов из 40 регионов России.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 5 Петрозаводска Владислав Ильичёв занял второе место среди юниоров 16-17 лет в весовой категории до 65 кг. Занимается серебряный призёр у заслуженного тренера Республики Карелия Анатолия Кукшиева. Об этом рассказали в паблике «Петрозаводск спортивный».

Ранее каратисты из Карелии завоевали командную «бронзу» на первенстве Северо-Запада.