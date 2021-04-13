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Каратист из Карелии завоевал серебряную медаль на первенстве России среди юниоров

Новости. Спорт
18:20, 14 Апреля 2021
фото: © паблик «Петрозаводск спортивный»
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Владислав Ильичев из Петрозаводска стал серебряным призёром первенства России по карате киокусинкай среди юношей и девушек.

Соревнования проходили в Москве. За призовые места боролись спортсмены 12-13, 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет — более 500 сильнейших каратистов из 40 регионов России.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 5 Петрозаводска Владислав Ильичёв занял второе место среди юниоров 16-17 лет в весовой категории до 65 кг. Занимается серебряный призёр у заслуженного тренера Республики Карелия Анатолия Кукшиева. Об этом рассказали в паблике «Петрозаводск спортивный».

Ранее каратисты из Карелии завоевали командную «бронзу» на первенстве Северо-Запада.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-14 19:02:09
Он точно потом на работу устроится ? Или сразу в депутаты
Владимир11
2021-04-14 18:26:22
Какой молодец! Так держать!
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