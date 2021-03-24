Каратисты из Карелии завоевали командную "бронзу" на первенстве Северо-Запада

Карельские каратисты получили более десятка наград на завершившихся соревнованиях и завоевали командную "бронзу".

Сборная команда Карелии, которую представляли в том числе спортсмены Петрозаводска в дисциплинах синкекусинкай и кекусин, заняла третье место в командном зачёте на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, передает паблик "Петрозаводск спортивный".

В соревнованиях, которые проходили в Санкт-Петербурге, принимали участие более 400 спортсменов из Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Калининградской областей, республики Карелия и Коми.

Карельские спортсмены завоевали в общей сложности 5 золотых медалей, 5 серебряных и 3 бронзовых награды.

"Столица на Онего" следила за выступлениями карельских спортсменов.