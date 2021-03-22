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Каратисты из Петрозаводска завоевали серебряные медали на первенстве Северо-Запада

Новости. Спорт
18:40, 23 Марта 2021
фото: © паблик "Петрозаводск спортивный"
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Спортсмены петрозаводского клуба стали призёрами чемпионата и первенства Северо-Запада России по синкекусинкай.

Как передает паблик "Петрозаводск спортивный", чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по синкекусинкай завершились в Санкт-Петербурге. Около 400 спортсменов участвовали в празднике каратэ. За призовые места боролись команды Санкт-Петербурга, Калининграда, Ленинградско, Вологодской, Архангельской, Калининградской областей, Республики Коми и Карелии.

В составе сборной республики выступали и воспитанники петрозаводского клуба "Самурай". Соревнования выявляли сильнейших в разделах ката и кумитэ. На пьедестал поднялись и "Самураи". Так, в категории девочек 14-15 лет серебряным призёром по кумитэ стала Мария Артемова.



В категории мужчин до 65 кг второе место занял Семён Сокиринский, студент Петрозаводского педагогического колледжа.

Напомним, на завершившемся недавно первенстве Москвы по синкекусинкай карельские спортсмены завоевали три золотые медали.

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Комментарии

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Спиртсмен
2021-03-23 19:21:47
Всегда удивляюсь многочисленным названиям каратэ, даже и не вспомнишь сколько их,надо ещё придумать: "сикакакасинкай", и организовать ЧМ, вот сколько будет чемпионов, кто узнает что это за дрыганье ногами и руками?
театральный критик
2021-03-23 19:29:03
Спиртсмен, да пусть развлекаются. В подъезде не курят и то ладно. :)
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