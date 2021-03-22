Каратисты из Петрозаводска завоевали серебряные медали на первенстве Северо-Запада

Спортсмены петрозаводского клуба стали призёрами чемпионата и первенства Северо-Запада России по синкекусинкай.

Как передает паблик "Петрозаводск спортивный", чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по синкекусинкай завершились в Санкт-Петербурге. Около 400 спортсменов участвовали в празднике каратэ. За призовые места боролись команды Санкт-Петербурга, Калининграда, Ленинградско, Вологодской, Архангельской, Калининградской областей, Республики Коми и Карелии.

В составе сборной республики выступали и воспитанники петрозаводского клуба "Самурай". Соревнования выявляли сильнейших в разделах ката и кумитэ. На пьедестал поднялись и "Самураи". Так, в категории девочек 14-15 лет серебряным призёром по кумитэ стала Мария Артемова.







В категории мужчин до 65 кг второе место занял Семён Сокиринский, студент Петрозаводского педагогического колледжа.





Напомним, на завершившемся недавно первенстве Москвы по синкекусинкай карельские спортсмены завоевали три золотые медали.