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Спортсмены из Петрозаводска завоевали медали на первенстве Москвы по карате

Новости. Спорт
17:40, 22 Марта 2021
фото: © паблик Вконтакте "Петрозаводск спортивный"
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Три "золота" на первенстве Москвы по синкекусинкай завоевали карельские каратисты .

Как пишет паблик "Петрозаводск спортивный", завершились чемпионат и первенство Москвы по синкекусинкай.

На соревнованиях успешно выступили спортсмены, которые тренируются под руководством сэнсея Феликса Мальцева. Так, Людмила Мартынович среди женщин стала победителем в разделе ката и заняла второе место в разделе кумитэ.

Анастасия Полоселова в категории девушек 12-13 лет стала победителем в разделе ката и заняла третье место в разделе кумитэ.

Виталий Левкин в категории юношей 12-13 лет победил в разделе ката.

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Комментарии

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врунофф
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