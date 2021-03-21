Спортсмены из Петрозаводска завоевали медали на первенстве Москвы по карате

Три "золота" на первенстве Москвы по синкекусинкай завоевали карельские каратисты .

Как пишет паблик "Петрозаводск спортивный", завершились чемпионат и первенство Москвы по синкекусинкай.

На соревнованиях успешно выступили спортсмены, которые тренируются под руководством сэнсея Феликса Мальцева. Так, Людмила Мартынович среди женщин стала победителем в разделе ката и заняла второе место в разделе кумитэ.

Анастасия Полоселова в категории девушек 12-13 лет стала победителем в разделе ката и заняла третье место в разделе кумитэ.

Виталий Левкин в категории юношей 12-13 лет победил в разделе ката.