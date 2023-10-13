Каратистка из Карелии вернулась с международных соревнований в Башкирии с двумя золотыми медалями

Виктория Вовк сделала золотой дубль.

Спортсменка Центра спортивной подготовки Карелии Виктория Вовк завоевала две золотых медали на Международных соревнованиях по всестилевому каратэ в Башкирии, рассказали в паблике центра 14 октября.

Девушка сделала золотой дубль в категории ката соло и ката с предметом. Ее соперниками стало около 2 тысяч спортсменов из 15 стран, подчеркнули в группе

Как добавили в источнике, в рамках соревнований в Стерлитамаке 12-16 октября 2023 года одновременно проходят несколько мероприятий: фестивали среди детей и ветеранов IX EurAsiaCup, Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ и Международные соревнования по всестилевому каратэ.

Виктория завоевала 1 место в категории СЗ ката соло (тренер Дубин Сергей, Петрозаводск) и 1 место в категории СЗ ката с предметом (тренер Митрофанов Анатолий, Великий Новгород).