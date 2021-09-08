«Карелгазу» добавят денег из бюджета, чтобы избавить население от перебоев в газоснабжении

АО «Карелгаз» получит из бюджета Карелии дополнительно 25,4 млн рублей, которые помогут ему не допустить перебоев в газоснабжении населения.

Эта сумма предусмотрена проектом изменений в республиканском бюджете на 2021 год.

Ранее о дефиците газа говорила гендиректор предприятия Елена Груздева.

По ее словам, проблема возникла из-за изменений в федеральном законодательстве, которое регламентирует формирование тарифов на газ. В результате убытки «Карелгаза» приходится компенсировать за счет республиканского бюджета. Предприятие получило 19 августа деньги из региональной казны 40 млн рублей, что позволило закупить 750 тонн топлива при месячном потреблении 500 тонн. Общая сумма субсидий в 2021 году составила 116 млн рублей.