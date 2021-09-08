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«Карелгазу» добавят денег из бюджета, чтобы избавить население от перебоев в газоснабжении

Новости. Общество
14:27, 09 Сентября 2021
фото: © Артем Геодакян / ТАСС

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АО «Карелгаз» получит из бюджета Карелии дополнительно 25,4 млн рублей, которые помогут ему не допустить перебоев в газоснабжении населения.

Эта сумма предусмотрена проектом изменений в республиканском бюджете на 2021 год.

Ранее о дефиците газа говорила гендиректор предприятия Елена Груздева.

По ее словам, проблема возникла из-за изменений в федеральном законодательстве, которое регламентирует формирование тарифов на газ. В результате убытки «Карелгаза» приходится компенсировать за счет республиканского бюджета. Предприятие получило 19 августа деньги из региональной казны 40 млн рублей, что позволило закупить 750 тонн топлива при месячном потреблении 500 тонн. Общая сумма субсидий в 2021 году составила 116 млн рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2021-09-09 14:34:00
Наныла все-таки руководитель самой "бедной" организации! Пора менять этого бестолкового руководителя, которая только и может что деньги клянчить, получая огромные деньги от населения за газ. Пора весь Петрозаводск переводить на природный газ! Проблем будет меньше и стоимость ниже, но, похоже, в этом мало кто заинтересован. Стыдоба!
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