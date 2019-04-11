Карелии не хватает врачей первичного звена, заявили власти

Новости по теме
Загрузка...
Лечебные учреждения республики испытывают нехватку врачей первичного звена, которую не могут покрыть местные медицинские учебные заведения.
"Медкадры – конечно же, вопрос крайне важный. Сегодня трудятся в отрасли 14 тысяч человек. И как бы ни было, потребность на сегодняшний день во врачах первичного звена составляет 537 человек", - заявил вице-премьер Игорь Корсаков на заседании правительства Карелии.
Как пояснил Корсаков, в республику на работу прибыли 20 врачей и 9 фельдшеров в текущем году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", - пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.04.2019, 09:00
05.04.2019, 19:40
04.04.2019, 18:20
07.04.2019, 11:48
09.04.2019, 07:25
07.04.2019, 11:00
Аналитика
09.04.2019 09:00
Обществоведение
Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.
08.04.2019 13:04
08.04.2019 11:59
04.04.2019 15:55
03.04.2019 16:01
Чтиво
Сегодня 12:45
Личное мнение
"Цифровизация" городского хозяйства не решает управленческих проблем.
Сегодня 12:40
02.04.2019 11:20
Медиа
04.04.2019 14:29
Опрос
Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?
Комментарии