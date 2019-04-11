Карелии не хватает врачей первичного звена, заявили власти

Лечебные учреждения республики испытывают нехватку врачей первичного звена, которую не могут покрыть местные медицинские учебные заведения.

"Медкадры – конечно же, вопрос крайне важный. Сегодня трудятся в отрасли 14 тысяч человек. И как бы ни было, потребность на сегодняшний день во врачах первичного звена составляет 537 человек", - заявил вице-премьер Игорь Корсаков на заседании правительства Карелии.

Как пояснил Корсаков, в республику на работу прибыли 20 врачей и 9 фельдшеров в текущем году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", - пишут "Вести Карелии".

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