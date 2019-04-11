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Новости. Общество
14:08, 11 Апреля 2019
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович

Карелии не хватает врачей первичного звена, заявили власти

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Лечебные учреждения республики испытывают нехватку врачей первичного звена, которую не могут покрыть местные медицинские учебные заведения.

"Медкадры – конечно же, вопрос крайне важный. Сегодня трудятся в отрасли 14 тысяч человек. И как бы ни было, потребность на сегодняшний день во врачах первичного звена составляет 537 человек", - заявил вице-премьер Игорь Корсаков на заседании правительства Карелии.

Как пояснил Корсаков, в республику на работу прибыли 20 врачей и 9 фельдшеров в текущем году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", - пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Тимофей
2019-04-11 14:58:10
В районах вообще задница,даже зубы полечить негде...скоро мигранты, с липовыми дипломами, начнут "лечить" ,выживших в "перестройке"...
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