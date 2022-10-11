Карелия до конца года получит 31 автомобиль скорой помощи

Всего в этом году Карелия закупит 84 медицинских автомобиля.

В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Карелии закупили 53 легковых автомобиля. До конца года республика получит еще 31 машину для медицинских организаций, написал в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков.



Для сравнения, в прошлом году для медиков закупили 60 спецмашин.





«Это все делаем для того, чтобы наши больницы и поликлиники работали в полноценном режиме и вовремя оказывали медицинскую помощь. Мы понимаем, что автомобили очень быстро изнашиваются. Поэтому каждый год обновляем автопарк», — сообщил министр.



14 декабря Михаил Охлопков вручил ключи от 14 автомобилей скорой медицинской помощи главным врачам районных больниц. По словам министра, спецтехника полностью оснащена современным медицинским оборудованием. Автомобили выделили правительство России и Минпромторг.





В начале 2023 года в медицинские организации Карелии передадут еще 10 таких автомобилей.



«Это беспрецедентное обновление медицинского автопарка Карелии. В истории здравоохранения нашей республики такого, как за последние три года, обеспечения автотранспортом не было», — заявил Охлопков.



По его словам, автомобили скорой помощи — это «эритроциты», которые обеспечивают жизнедеятельность всех медицинских организаций.