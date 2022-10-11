Реклама

Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Новая строка может появиться в платежках за ЖКУ
13.12.2022 20:30
В Карелии резко выросло число заболевших коронавирусом
13.12.2022 17:40

Карелия до конца года получит 31 автомобиль скорой помощи

Новости. Общество
16:25, 14 Декабря 2022
фото: © Михаил Охлопков / ВК

Новости партнеров

Всего в этом году Карелия закупит 84 медицинских автомобиля.

В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Карелии закупили 53 легковых автомобиля. До конца года республика получит еще 31 машину для медицинских организаций, написал в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Для сравнения, в прошлом году для медиков закупили 60 спецмашин.



«Это все делаем для того, чтобы наши больницы и поликлиники работали в полноценном режиме и вовремя оказывали медицинскую помощь. Мы понимаем, что автомобили очень быстро изнашиваются. Поэтому каждый год обновляем автопарк», — сообщил министр.

14 декабря Михаил Охлопков вручил ключи от 14 автомобилей скорой медицинской помощи главным врачам районных больниц. По словам министра, спецтехника полностью оснащена современным медицинским оборудованием. Автомобили выделили правительство России и Минпромторг.



В начале 2023 года в медицинские организации Карелии передадут еще 10 таких автомобилей.

«Это беспрецедентное обновление медицинского автопарка Карелии. В истории здравоохранения нашей республики такого, как за последние три года, обеспечения автотранспортом не было», — заявил Охлопков.

По его словам, автомобили скорой помощи — это «эритроциты», которые обеспечивают жизнедеятельность всех медицинских организаций. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.12.2022, 12:41
Опасное бессимптомное заболевание выявлено у 26 жителей Карелии с начала года
09.12.2022, 15:27
Новый карьерный самосвал начал работать на ГОКе в Карелии
13.12.2022, 00:10
Врач объяснила, кому нельзя пить кофе
09.12.2022, 17:30
Глава Минтранса Карелии рассказал, куда жители республики смогут летать из Петрозаводска
08.12.2022, 12:14
Консульство Финляндии в Петрозаводске объяснило ситуацию с выдачей виз перед Новым годом
08.12.2022, 18:40
Мэр Петрозаводска назвал основные проблемы с проектом продления набережной Онежского озера

Чтиво

12.12.2022 15:30
Без политики
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
Лучшему в Карелии потребительскому обществу — Петрозаводскому ГорПО 12 декабря исполнилось 64 года, и уже 35 лет им успешно руководит заслуженный работник торговли РК Борис Львович Махренский.
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
01.12.2022 12:16
Человек с другой планеты
29.11.2022 11:10
архив чтиво

Медиа

Жилой комплекс «Каскад» — волшебство рядом
13.12.2022 10:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.