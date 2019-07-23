Карелия должна перейти к многокомпонентному раздельному сбору мусора, считает экоактивист

Экологический активист поддержал планы регионального правительства по использованию современных мусороперерабатывающих установок и отказу от сжигания мусора.

При переходе к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) власти Карелии намерены сделать ставку на использование современных и экологичных технологий, в том числе энергетических капсул, разработанных по финской технологии Hardferm.

Это позволит эффективно перерабатывать большие объемы органического мусора, считает активист экологического движения "Зелёная волна" Михаил Гусаков.



«Республика» / Алиса Смирнова

"Пищевые отходы на свалке делают много вреда. Они закисают, там своя химическая лаборатория возникает, все вредные вещества попадают в почву. Если из мусора отделить пищевые отходы, эффективность вторсырья возрастает в разы. 30-40% сырья можно извлекать из общего потока мусора. Поэтому я только приветствую финские технологии энергетических капсул, о которых говорил Артур Парфенчиков", - заявил Гусаков.

Использование энергетических установок позволит отказаться от сжигания мусора, которое эколог называет опасным для окружающей среды. Технология Hardferm предполагает переработку отходов при температуре, не превышающей 60 градусов по Цельсию, что исключает образование высокотоксичных газов и вредной пыли.

Общественник также поддержал планы регионального правительства по внедрению в Карелии раздельного сбора мусора. На первом этапе в республике будет использоваться двухкомпонентный сбор: все отходы будут разделяться на органические и неорганические. Это существенно упростит работу сортировочных станций, на которых продолжится процесс разделения мусора на фракции.



Мусоросортировочная станция компании «Калипсо» в Петрозаводске. Фото: «Республика» / Любовь Козлова

"Что касается сортировочных полигонов, то идея на самом деле неплохая; 100% населения все равно не будет разделять отходы, поэтому мы не сможем обойтись без сортировки. Если будет работать эффективная система, то много полигонов и не потребуется. 30% пищевых отходов мы на старте отделяем, 20-30% вторсырья уходит за счет раздельного сбора, плюс еще столько же на сортировочном комплексе. И на свалку попадает совсем немного. Нас очень радует, что Карелия идет таким путем, не повторяя ошибок других регионов. Нас слышит Артур Парфенчиков, и это вызывает доверие", - сказал Гусаков.

По мнению активиста, в будущем Карелия должна перейти к многокомпонентному раздельному сбору мусора.