"Карелия – это республика, расположенная у порога России"

На выставке, посвященной столетию Карельской трудовой коммуны, вспомнили о независимой Ухтинской республике 1920 года.

В Национальном музее Карелии 8 октября открылась выставка "Карелия: от КТК до РК", посвященная столетию создания Карельской трудовой коммуны. От нее в Карелии принято вести отсчет истории нынешней республики, однако директор музея Михаил Гольденберг сразу предупредил пришедших познакомиться с экспозицией, что "эта выставка – не учебник истории".

"Выставка – музейная, но это – выставка-размышление: что случилось с нашим краем на этом веку, и это выставка заставляет задуматься, какие общие черты были вместе с Россией, и в то же время Карелия – это особенности. Это масса особенностей! ", – заявил Михаил Гольденберг на открытии экспозиции, в котором участвовала заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.



Михаил Гольденберг. Фото: Валерий Поташов

Директор музея назвал Карелию "республикой, расположенной у порога России". "Все войны начинаются у порога, порог – это перекресток", – сказал Михаил Гольденберг.

Примечательно, что один из стендов экспозиции оказался посвящен событиям Гражданской войны в Карелии 1918-1922 годов, и в частности, созданию весной 1920 года Ухтинской республики, которая объявила о своем отделении от Советской России. До сих пор на музейных выставках в Карелии об Ухтинской республике предпочитали не вспоминать.