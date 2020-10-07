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"Карелия – это республика, расположенная у порога России"

Новости. Общество
13:28, 08 Октября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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На выставке, посвященной столетию Карельской трудовой коммуны, вспомнили о независимой Ухтинской республике 1920 года.

В Национальном музее Карелии 8 октября открылась выставка "Карелия: от КТК до РК", посвященная столетию создания Карельской трудовой коммуны. От нее в Карелии принято вести отсчет истории нынешней республики, однако директор музея Михаил Гольденберг сразу предупредил пришедших познакомиться с экспозицией, что "эта выставка – не учебник истории".

"Выставка – музейная, но это – выставка-размышление: что случилось с нашим краем на этом веку, и это выставка заставляет задуматься, какие общие черты были вместе с Россией, и в то же время Карелия – это особенности. Это масса особенностей! ", – заявил  Михаил Гольденберг на открытии экспозиции, в котором участвовала заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.


Михаил Гольденберг. Фото: Валерий Поташов

Директор музея назвал Карелию "республикой, расположенной у порога России". "Все войны начинаются у порога, порог – это перекресток", – сказал Михаил Гольденберг.

Примечательно, что один из стендов экспозиции оказался посвящен событиям Гражданской войны в Карелии 1918-1922 годов, и в частности, созданию весной 1920 года Ухтинской республики, которая объявила о своем отделении от Советской России. До сих пор на музейных выставках в Карелии об Ухтинской республике предпочитали не вспоминать.  

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Комментарии

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petronik
2020-10-08 16:58:16
Вообще-то, лучше бы за порогом.
Влад
2020-10-08 16:16:14
У дверей обычно стелют коврик ,ноги вытирать. Так к слову.
nae
2020-10-08 16:49:05
Влад, так и есть, республика-промежуток ноги вытирать.
Рубаль
2020-10-08 15:45:22
"У порога Россия, а Россия на краю пропасти?
zanoza
2020-10-08 15:06:45
Порог-это перекрёсток??? А Википедия не согласна "Поро?г — многозначный термин. Порог (дверной) — брус (обычно деревянный) на полу в нижней части дверного проёма; символ дома (жилища) и начала пути. Порог (речной) — мелководный каменистый или скалистый участок в русле реки с резким падением уровня воды ..."
Я склоняюсь к брусу на полу, ведь об него чаще всего спотыкаются :)
протестанутый
2020-10-08 15:02:09
Именно поэтому её следует тщательно зачистить от либерастни, грантоедов заокеанских фондов и прочей иноагентской шелупони. А то развели тут всякие агрекалчи с плясками вокруг столба с с городами якобы дружбы.
Leopol'd
2020-10-08 16:52:44
протестанутый, какой-то ты слабенький филолог! Тебя троллить наняли, менять ники додумался, а мозгов даже стиль менять не хватает. Не говоря уже о словарном запасе.
*
2020-10-08 15:07:01
бабка . хватит ересь нести и показывать тупость своих мозгов .
кир
2020-10-08 14:52:36
Это искусственное образование, сделанное большевиками на Олонецких землях.
*
2020-10-08 15:02:13
Хватит зудеть . Это ты злокачественное образование присосавшееся к бюджету республики .
кир
2020-10-08 15:19:42
*, это ты присосался с гимном, флагом, конституцией самобытной. Будто не в России живёшь. Тысячи вас кормятся, не создавая материальных или иных ценностей. Присоединят скоро к сильному региону. Только деньги у Москвы требуете. Халява кончается.
*
2020-10-08 16:26:37
Усохни ты уже ., надоела , тошнит от тебя .Трутень .
Dima
2020-10-08 14:17:53
Интересное конечно сравнение. Оно не экстремистское? Ведь есть пословица "Вот Бог - вот порог" И если Карелия у порога, то что же это получается, а товарищи?
Гость
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