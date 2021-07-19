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Карелия горит - объявлен срочный сбор добровольцев для тушения лесных пожаров

Новости. Происшествия
11:46, 20 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Помощь волонтеров срочно нужна в Пряжинском районе и в Суоярвском, люди сдерживают огонь уже несколько суток и валятся с ног от усталости.

В группе "Карелия туристическая" сообщается, что на сегодняшний день срочно нужна помощь волонтеров в Пряжинском районе, где горит лес у деревни Кудама. Там местные жители, пожарные, авиалесооохрана и добровольцы неделю сдерживают огонь, чтобы он не перекинулся на поселок. Люди не спят, дежурят по ночам вдоль кромки леса и тушат появляющиеся языки пламени, чтобы ветер не раздул их в большой пожар.

В Суоярвском районе огонь взял в кольцо поселок Найстенъярви, уже неделю добровольцы и пожарные сдерживают огонь, спасая поселок от гибели.

Организаторы в паблике сообщили, что в Суоярвский район сегодня срочно ищут 20 волонтеров. Также для добровольцев нужны:
- угольные респираторы – 40 штук
- лопаты штыковые
- защитные очки – 20 штук
- лесные распылители
- садовые опрыскиватели – 50 штук (от 12 литров)
- перчатки рабочие (50 пар).
- Сухпайки на 200 человек
- Грузовой транспорт для доставки

Сбор волонтеров пройдетв Петрозаводске, с организаторами можно связаться по телефону – 89062074660.

В Пряжинском районе ждут 15 добровольцев. Волонтеров просят надеть одежду, плотно закрывающую руки и ноги.
Требуется снаряжение: респираторы, рабочие рукавицы, лопата, топора, бензопилы, ведро, ранец опрыскиватель лесной - в идеале на экипаж в 4-5 человек!
Экипажи формируются в кафе "Карелочка" на улице Шотмана в Петрозаводске.

"Если у вас нет респиратора, сухпайка или чего-то еще, выдадим в центре", - сообщили организаторы.

Встреча экипажей в Пряжинском районе: у памятника погибшим ребятам на Сямозеро. Телефон для связи с координатором +79210100404 (Вита).

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Комментарии

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drug
2021-07-20 13:36:20
Сбор волонтеров обязано вести Правительство РК. Обязательная регистрация волонтеров на месте работы по ликвидации ЧС. Как минимум страховка на каждого. Зная как у нас делаются дела, в случае гибели или травмы, волонтер будет потерян на месте и забыт государством. Прокуратура после проверки установит вину самого волонтера.
drug
2021-07-20 13:11:27
После слов губернатора и главы мчс, о том что все хорошо, все волонтеры должны уехать домой. Большая армия чиновников должна сменить волонтеров.
prostor
2021-07-20 12:48:59
Простите, так и дальше будем на волонтёра выезжать? Сначала оптимизация, сокращения, потом волонтёры? Где в Карелии в лесном крае спец техника для тушения пожаров? Оборудование? Даже волонтеров не можете обеспечить, позор какой то!!! Стыд!!!
Leopol'd
2021-07-20 12:43:06
А правительство не способно взять у той же росгвардии пайки и выдать волонтерам?! Или лопаты в ЦСК из фонда губернаторского закупить?!
prostor
2021-07-20 13:01:06
Leopol'd, Похоже что нет, уничтоженый лес наверно не стоит пару сотен лопат, пил, перчаток, респераторов, огромные траты!!! Не смотря что огонь нанесёт урона экологического и экономического в сотни раз больше, а может и в тысячи
врунофф
2021-07-20 12:59:59
Leopol'd/сашка, привези им пирогов и бродского читани.
кир
2021-07-20 12:47:10
Leo, ротик закрой. Не твоего ума дело.
Житель Карелии
2021-07-20 12:17:33
Бесплатный совет Губернатору. Мобилизуйте не волонтеров, а сотрудников Росгвардии. Это конечно сложнее, чем митинги разгонять и за репосты "щемить", но ....
кир
2021-07-20 12:48:34
Житель Карелии, бросай курить и не поджигай лес, простой самобытный.
Off
2021-07-20 12:37:25
Житель Карелии, им нельзя . Они и так от бумажных стаканчиков травмы получают ..а тут ..вообще беда будет .сгинут все . Кто потом с оппозицией будет бороться ? ))
Урбанист
2021-07-20 12:11:42
Хде агрекалчнутые добровольцы ? Хде слабунова, ермолина, фукс, леповецкий, трунов и прочие защитники краснокнижных лишайников ? А нету их. Они только языком горазды.
Off
2021-07-20 12:35:17
Урбанист, социопат . ты же здесь власть . Давай в лес , что ты здесь верещишь ?
Гость
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