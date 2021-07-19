Карелия горит - объявлен срочный сбор добровольцев для тушения лесных пожаров

Помощь волонтеров срочно нужна в Пряжинском районе и в Суоярвском, люди сдерживают огонь уже несколько суток и валятся с ног от усталости.

В группе "Карелия туристическая" сообщается, что на сегодняшний день срочно нужна помощь волонтеров в Пряжинском районе, где горит лес у деревни Кудама. Там местные жители, пожарные, авиалесооохрана и добровольцы неделю сдерживают огонь, чтобы он не перекинулся на поселок. Люди не спят, дежурят по ночам вдоль кромки леса и тушат появляющиеся языки пламени, чтобы ветер не раздул их в большой пожар.

В Суоярвском районе огонь взял в кольцо поселок Найстенъярви, уже неделю добровольцы и пожарные сдерживают огонь, спасая поселок от гибели.

Организаторы в паблике сообщили, что в Суоярвский район сегодня срочно ищут 20 волонтеров. Также для добровольцев нужны:

- угольные респираторы – 40 штук

- лопаты штыковые

- защитные очки – 20 штук

- лесные распылители

- садовые опрыскиватели – 50 штук (от 12 литров)

- перчатки рабочие (50 пар).

- Сухпайки на 200 человек

- Грузовой транспорт для доставки

Сбор волонтеров пройдетв Петрозаводске, с организаторами можно связаться по телефону – 89062074660.

В Пряжинском районе ждут 15 добровольцев. Волонтеров просят надеть одежду, плотно закрывающую руки и ноги.

Требуется снаряжение: респираторы, рабочие рукавицы, лопата, топора, бензопилы, ведро, ранец опрыскиватель лесной - в идеале на экипаж в 4-5 человек!

Экипажи формируются в кафе "Карелочка" на улице Шотмана в Петрозаводске.

"Если у вас нет респиратора, сухпайка или чего-то еще, выдадим в центре", - сообщили организаторы.

Встреча экипажей в Пряжинском районе: у памятника погибшим ребятам на Сямозеро. Телефон для связи с координатором +79210100404 (Вита).