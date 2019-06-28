Карелия готовит концепцию развития дорожной сети региона для масштабных ремонтных работ.

Власти Карелии запланировали на ближайшие пять лет масштабный ремонт дорожной сети региона.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков выделил пять дорог, которыми следует заняться в первую очередь. Это дороги: Петрозаводск – Суоярви, Олонец – Питкяранта – Ляпписилта, ст. Шуйская – Гирвас, Великая Губа – Оятевщина и Педасельга – Ладва. Критерием отбора стали загруженность магистралей, перспективы экономического развития территорий, по которым проходят трассы, а также наличие автобусных маршрутов (в первую очередь, школьных).

НА брифинге министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов и начальник управления автомобильных дорог Карелии Виктор Россыпнов рассказали подробнее, что именно уже сделано и какие работы на дорогах Карелии предстоит выполнить до 2024 года.

- Мы сейчас стараемся перейти к комплексному развитию дорожной сети, в целом формируем концепцию развития на годы вперед. Руководство управления весной полностью обследовало всю дорожную сеть Карелии, чтобы определить наиболее интенсивные направления, на которые нужно запланировать работы на годы. Например, в этом году мы понимаем, что лимитов финансирования достаточно на ремонт определенного числа километров. При этом заранее планируем приоритеты по дальнейшему ремонту при появлении дополнительного финансирования. В этом году сформируем целиком концепцию развития дорожной сети, чтобы перейти к стратегическому планированию – пояснил Виктор Россыпнов.

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