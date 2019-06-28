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Новости. Экономика
09:47, 28 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Карелия готовит концепцию развития дорожной сети региона для масштабных ремонтных работ.

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Власти Карелии запланировали на ближайшие пять лет масштабный ремонт дорожной сети региона.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков выделил пять дорог, которыми следует заняться в первую очередь. Это дороги: Петрозаводск – Суоярви, Олонец – Питкяранта – Ляпписилта, ст. Шуйская – Гирвас, Великая Губа – Оятевщина и Педасельга – Ладва. Критерием отбора стали загруженность магистралей, перспективы экономического развития территорий, по которым проходят трассы, а также наличие автобусных маршрутов (в первую очередь, школьных).

НА брифинге министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов и начальник управления автомобильных дорог Карелии Виктор Россыпнов рассказали подробнее, что именно уже сделано и какие работы на дорогах Карелии предстоит выполнить до 2024 года.

- Мы сейчас стараемся перейти к комплексному развитию дорожной сети, в целом формируем концепцию развития на годы вперед. Руководство управления весной полностью обследовало всю дорожную сеть Карелии, чтобы определить наиболее интенсивные направления, на которые нужно запланировать работы на годы. Например, в этом году мы понимаем, что лимитов финансирования достаточно на ремонт определенного числа   километров. При этом заранее планируем  приоритеты по дальнейшему ремонту при появлении дополнительного финансирования. В этом году сформируем целиком концепцию развития дорожной сети, чтобы перейти к стратегическому планированию – пояснил Виктор Россыпнов.

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Комментарии

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Lana
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