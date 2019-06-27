Карелия готовится к муниципальным выборам в Единый день голосования

ЦИК Карелии в преддверии Единого дня голосования 8 сентября 2019 года провела семинар для региональных отделений политических партий.

Всего в Российской Федерации в единый день голосования 8 сентября 2019 года будет проводиться свыше 5 тысяч избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 85 субъектах Российской Федерации. На выборах всех уровней будет замещаться около 47 тысяч мандатов и выборных должностей. В предстоящих выборах смогут участвовать порядка 56 млн граждан.

Этой осенью и жителей Республики Карелия ожидает крупная муниципальная избирательная кампания. Как отметил Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин, обращаясь к представителям политических партий, в результате работы по объединению администраций в ряде районов, количество избирательных кампаний, запланированных на 8 сентября 2019 года, увеличилось.

В Единый день голосования 8 сентября 2019 года в 16-ти муниципальных районах Карелии пройдут муниципальные выборы, т.е. везде, кроме Костомукшского городского округа и Питкярантского муниципального района. В 7 районах выберут 9 глав муниципальных образований.





В Кемском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском и Сегежском районах обновятся составы советов 5 муниципальных образований. В 14-ти муниципальных районах назначены дополнительные и повторные выборы депутатов – в том числе в Петрозаводске – будут замещены мандаты в Петрозаводском городском совете по избирательным округам №8 и №10. Всего замещается 139 мандатов.



В сентябрьских выборах смогут принять участие как самовыдвиженцы, так и кандидаты от политических партий, в нашей республике зарегистрировано 32 региональных отделения политических партий.





"Анализ выдвижения кандидатов на муниципальные выборы политическими партиями с 2013 по 2018 год в Карелии показал, что только 8 региональных отделений политических партий проявили активность, результативно приняли участие в выборах. 230 избирательных кампаний прошли безальтернативно, без конкуренции. Основной движущей силой, обеспечивающей выдвижение кандидатов на выборах должны быть именно политические партии", – подчеркнул председатель регионального Центризбиркома.



Планируется организовать видеонаблюдение с трансляцией.



Выдвижение кандидатов продлится до 18.00 27 июля. Агитационный период для кандидатов в средствах массовой информации начинается 10 августа и закончится в 00.00 7 сентября.



Об особенностях подготовки документов для выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных выборах рассказал начальник Управления избирательного процесса Аппарата ЦИК Карелии Григорий Футрик.



Подготовку и проведение сентябрьских выборов в Карелии будут осуществлять 16 территориальных избирательных комиссий.



