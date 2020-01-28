890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Из Петрозаводска до Хельсинки можно будет добраться за час 1
Сегодня 09:34
Водитель в наркотическом опьянении возил пассажиров по Петрозаводску 8
28.01.2020 17:02
Бывшей подруге Антона Ипатова стало плохо в суде Петрозаводска 2
Сегодня 10:16
Стало известно, какие звезды выступят на юбилее Карелии 3
28.01.2020 14:36

Карелия готовится к возможной вспышке коронавируса

Новости. Общество
12:13, 29 Января 2020
фото: © tramis.ru
Загрузка...

В Республиканской инфекционной больнице в Петрозаводске готовят койки к приему заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса из Китая.

В минувший вторник в Минздраве Карелии прошло совещание, главной темой которого стал коронавирус. Специалисты обыгрывают самый неблагоприятный сценарий для того, чтобы республике быть полностью готовой к появлению заразившихся новым коронавирусом из Китая. Найдут ли в Карелии пациентов с пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, неизвестно, но койки для таких больных в Республиканкой инфекционной больнице уже готовятся.

"Коечный фонд на базе Республиканской инфекционной больнице создан, где мы готовы обследовать больных. Маркеров для выявления нового коронавируса у нас нет. На сегодняшний день только 15 лабораторий в России сертифицированы для выявления таких инфекций. Мы направляем материалы в Центр Госсанэпиднадзора на Пирогова, 12, откуда они попадают в Санкт-Петербург. Там проводится анализ, результаты которого предоставляются уже нам. Но поводов для паники у нас нет," - заверяет главный инфекционист Карелии Михаил Тищенко.

Подробнее об инфекции, вызвавший ажиотаж в СМИ, читайте в материале "Столицы на Онего".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Правдивый
2020-01-29 14:01:07
Сегодня в СМИ пишут что Президент хочет чтобы его называли "Верховным правителем", есть интервью Пескова по этому поводу, а как в Северной Кореи называют главного? Кто знает?
новый
2020-01-29 13:55:36
Беня, карболка круче хлорки. Там вообще никаких шансов у китайцев не будет. Помню по службе в армии. Ад адский, зато гигиена и чистое здоровье.
zanoza
2020-01-29 13:44:16
Наступили холода и только это нас спасёт от китайского вируса, на Минздрав никакой надежды нет.
Беня
2020-01-29 13:43:14
У меня почему-то очучение шо вирус больше медийный, чем медицинский. И на эту мысль наводит наблюдаемый хипеж. :)
Но это, ясен перец, неточно :)
Вася
2020-01-29 12:59:03
На содержание Путина тратится - вы не поверите! - порядка 50 миллионов рублей ежедневно!
Беня
2020-01-29 13:28:14
Вася, вы хотите сказать шо президент должен на паперти стоять с протянутой рукой шоб насобирать на солярку для президентского джета или на зряплату ФСОшникам?
Вы таки заставляете меня подозревать вас в кретинизме :)
кир
2020-01-29 13:11:15
Вася, тебе то что, болезный?
Вредный
2020-01-29 12:54:56
Так Дальний восток уже почти китайский, часто пишут об этом, как там дела?!
бюджет
2020-01-29 12:53:47
Ну вот показатель готовности: маркёров нет, но койки будут.
Беня
2020-01-29 13:35:40
бюджет, ужо есть. По ящику сказали шо китайцы выдали нашим образец гена, и наши, тьфу, фигня какая, за 2 часа сделали "проверяйку" по готовым генам. Осталось эту проверяйку растиражировать, это наверно тоже фигня. У них есть, я полагаю, волшебный 3D-ксерокс они побыструхе натридэксерят эту проверяйку и все будет зашибись :)
новый
2020-01-29 12:25:45
Надобно консерваторию хлоркой засыпать. Там много наших китайских братьев по разуму обитает.
Беня
2020-01-29 13:38:03
О! :) Хлорка это надежно. От нее не тольки вирусы, от нее и китайцы передохнут :)
кир
2020-01-29 12:24:23
Из Финляндии привезут вирус обожатели их сыра. Так, Леопольд?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина

Чтиво

24.01.2020 12:59
Личное мнение
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
Как карельские старосты ходатайствовали об автономии перед британским королем.
"У нас тут жизнь бурная и яркая" 4
14.01.2020 14:02
Александр Побережный-Береговский: "Не получается жить и зарабатывать на коврике"
10.01.2020 13:34
архив чтиво

Медиа

Открытие катка в Губернаторском парке в 2020
27.01.2020 15:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»