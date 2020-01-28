Карелия готовится к возможной вспышке коронавируса

В Республиканской инфекционной больнице в Петрозаводске готовят койки к приему заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса из Китая.

В минувший вторник в Минздраве Карелии прошло совещание, главной темой которого стал коронавирус. Специалисты обыгрывают самый неблагоприятный сценарий для того, чтобы республике быть полностью готовой к появлению заразившихся новым коронавирусом из Китая. Найдут ли в Карелии пациентов с пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, неизвестно, но койки для таких больных в Республиканкой инфекционной больнице уже готовятся.

"Коечный фонд на базе Республиканской инфекционной больнице создан, где мы готовы обследовать больных. Маркеров для выявления нового коронавируса у нас нет. На сегодняшний день только 15 лабораторий в России сертифицированы для выявления таких инфекций. Мы направляем материалы в Центр Госсанэпиднадзора на Пирогова, 12, откуда они попадают в Санкт-Петербург. Там проводится анализ, результаты которого предоставляются уже нам. Но поводов для паники у нас нет," - заверяет главный инфекционист Карелии Михаил Тищенко.

Подробнее об инфекции, вызвавший ажиотаж в СМИ, читайте в материале "Столицы на Онего".