Карелия испытывает дефицит квалифицированных кадров из-за убыли населения, заявила начальник управления труда

Начальник Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова назвала неблагоприятной демографическую ситуацию в республике.

По оценке руководителя Управления, экономика и социальная сфера Карелии испытывают дефицит квалифицированных и высококвалифицированных кадров.

"У нас демографическая ситуация требует незамедлительного реагирования в виду высоких темпов сокращения численности населения",- заявила Фролова.

Как сократилось население Карелии за 15 лет, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".