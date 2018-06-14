11:31, 14 Июня 2018
Карелия испытывает дефицит квалифицированных кадров из-за убыли населения, заявила начальник управления труда
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Начальник Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова назвала неблагоприятной демографическую ситуацию в республике.
По оценке руководителя Управления, экономика и социальная сфера Карелии испытывают дефицит квалифицированных и высококвалифицированных кадров.
"У нас демографическая ситуация требует незамедлительного реагирования в виду высоких темпов сокращения численности населения",- заявила Фролова.
Как сократилось население Карелии за 15 лет, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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