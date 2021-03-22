Карелия – лидер по объему инвестиций резидентов Арктической зоны

Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков на пресс- конференции, которую провело агентство "Интерфакс" по теме "Карелия в Арктике. Точки роста".

Пресс-конференция состоялась 23 марта в онлайн-формате, сообщила пресс-служба главы Карелии.

Сегодня Арктическая зона Карелии – это 6 муниципальных образований и 38% площади республики. В настоящее время регион является лидером по объему инвестиций резидентов Арктической зоны – эта сумма составляет порядка 96 млрд рублей. В реестре резидентов числится 12 индивидуальных предпринимателей и организаций, еще порядка 20 потенциальных резидентов находятся на рассмотрении.

Как рассказал глава Карелии, крупнейший из проектов в Арктической зоне республики - строительство в 2020-2024 годах целлюлозного завода ООО "Сегежа Запад". Инвестиций будет вложено 86,2 млрд рублей. Другой масштабный проект - по строительству и эксплуатации циклично-поточной технологии в Центральном карьере – реализует АО "Карельский окатыш", который стал новым резидентом.

"Карелия сегодня находится в тройке лидеров по количеству предприятий, которые получили статус резидента Арктической зоны. При этом важно, чтобы структура экономики Арктической зоны включала в себя проекты не только крупных предприятий, но и развитие малого и среднего предпринимательства. Мы должны максимально способствовать этому, - подчеркнул руководитель региона".

Уже сегодня представители бизнеса реализуют в карельской Арктике проекты по производству красок по скандинавской технологии, выращиванию мидий в Белом море, строительству гостиничного комплекса в Сегеже, переработке дикоросов, деревообработке и другие. По словам главы, в настоящее время сформировано 50 земельных участков, которые будут предоставляться для реализации "арктических" проектов.

"Республика заинтересована в том, чтобы к нам приходили активные люди из районов Карелии, не входящих в Арктическую зону, из других регионов, иностранные инвесторы. С каждым предпринимателем, который захочет работать в Арктике, будем взаимодействовать индивидуально", - отметил глава.

По словам Артура Парфенчикова, основные направления развития Арктической зоны Карелии - модернизация Беломорско-Балтийского канала, развитие промышленности строительных материалов на базе месторождений строительного камня, создание и развитие минерально-сырьевых центров Восточно-Карельской медно-золото-молибденоворудной зоны. Также в планах - формирование и развитие кластера предприятий глубокой переработки древесины, развитие рыбохозяйственного кластера, культурно-исторического и экологического туризма, создание сети центров обработки и хранения данных. Большая работа будет проведена по совершенствованию инфраструктуры территорий Арктической зоны Карелии: это расселение аварийных домов, реконструкция объектов теплоснабжения, ремонт дорог.

Глава Карелии также сообщил, что республика получила 98 заявок от жителей страны на участие в программе "Арктический гектар". Половина из них - желающие заняться индивидуальным жилищным строительством, другая половина заявок от тех, кто намерен развивать сельское хозяйство.

Кроме главной темы пресс-конференции, обсуждались и другие вопросы, касающиеся жизни республики. Например, шла речь о включении беломорских и онежских петроглифов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как прокомментировал Артур Парфенчиков, еще в январе прошлого года комплект документов по объекту был направлен от Российской Федерации в Центр всемирного наследия в Париже и принят без замечаний. Также состоялась Экспертная миссия ИКОМОС с посещением петроглифов международным экспертом.

"Окончательное решение станет известно в мае этого года. Если Международный комитет ИКОМОС утвердит материалы, вопрос о включении объекта в Список Всемирного наследия будет вынесен на очередную 44 -ю сессию ЮНЕСКО", - сообщил глава.

В преддверии туристического сезона федеральные журналисты также поинтересовались, какие требования в связи с пандемией коронавируса будут предъявляться в республике к приезжающим туристам.

"Главное требование – строгое соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах. Другие определенные ограничения в регионе тоже сохраняются, но их перечень минимальный. В целом же республика вернулась к нормальной жизни", - рассказал Артур Парфенчиков.