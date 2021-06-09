Карелия лидирует по площади территорий, предлагаемых гражданам в рамках «Арктического гектара»

Республика лидирует по площади территорий, предложенных гражданам в рамках программы предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Арктической зоне, говорилось на недавнем совещании правительства Карелии.

Программа предоставления земельных участков в Арктической зоне была рассмотрена на совещании по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда и развития индивидуального строительства в правительстве Карелии, в котором принял участие глава республики Артур Парфенчиков.

С началом реализации программы предоставления земельных участков в Арктической зоне появились новые возможности для индивидуального жилищного строительства в северных районах республики.

В Карелии проведена работа по определению территорий, возможных к предоставлению в рамках названной программы. В настоящее время это более 420 тысяч гектаров земли. Из них 5 тысяч гектаров составляют земли населенных пунктов, 413 тысяч − земли лесного фонда, остальная часть — земли иных категорий. Проект закона Республики Карелия об утверждении указанных территорий проходит заключительные согласования в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Мы − регион-лидер по площади территорий, предложенных к предоставлению гражданам в рамках указанной программы, в том числе для строительства жилых домов в Арктической зоне на землях лесного фонда с упрощенной процедурой перевода категории земель», − отметила министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская.

По итогам совещания Глава Карелии поставил задачу организовать постоянный контроль эффективности использования участков, предназначенных под жилищное строительство. Совместные с федеральными ведомствами мероприятия по проверке таких участков пройдут в ближайшее время.