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Карелия лидирует по площади территорий, предлагаемых гражданам в рамках «Арктического гектара»

Новости. Общество
12:29, 10 Июня 2021
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Республика лидирует по площади территорий, предложенных гражданам в рамках программы предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Арктической зоне, говорилось на недавнем совещании правительства Карелии.

Программа предоставления земельных участков в Арктической зоне была рассмотрена на совещании по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда и развития индивидуального строительства в правительстве Карелии, в котором принял участие глава республики Артур Парфенчиков.

С началом реализации программы предоставления земельных участков в Арктической зоне появились новые возможности для индивидуального жилищного строительства в северных районах республики.

В Карелии проведена работа по определению территорий, возможных к предоставлению в рамках названной программы. В настоящее время это более 420 тысяч гектаров земли. Из них 5 тысяч гектаров составляют земли населенных пунктов, 413 тысяч − земли лесного фонда, остальная часть — земли иных категорий. Проект закона Республики Карелия об утверждении указанных территорий проходит заключительные согласования в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Мы − регион-лидер по площади территорий, предложенных к предоставлению гражданам в рамках указанной программы, в том числе для строительства жилых домов в Арктической зоне на землях лесного фонда с упрощенной процедурой перевода категории земель», − отметила министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская.

По итогам совещания Глава Карелии поставил задачу организовать постоянный контроль эффективности использования участков, предназначенных под жилищное строительство. Совместные с федеральными ведомствами мероприятия по проверке таких участков пройдут в ближайшее время. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-06-10 12:48:51
Надо всей местечковой либердой арктический гектар заселить. Причем один. И желательно на острове
Гость
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