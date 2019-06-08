"Карелия нам как матушка – то приласкает теплом, то охладит холодным дождем или снегом"

Глава Карелии Артур Парфенчиков эмоционально поздравил жителей с Днем республики.

Сегодня отмечается День Республики Карелия. Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети опубликовал лиричный пост поздравления.

"Наша республика прекрасна, о ней пишут стихи и прозу, слагают песни, рисуют картины. Она нам как матушка – то приласкает теплом, то охладит холодным дождем или снегом, то расскажет сказку белой ночи.



Не буду приводить сейчас сухих цифр о том, что делаем для родной республики. Просто скажу, что верю в нее и наш народ – главное, что мы вместе творим добрые дела для своей малой Родины.



С Днем республики, дорогие друзья!"