11:32, 08 Июня 2019
"Карелия нам как матушка – то приласкает теплом, то охладит холодным дождем или снегом"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков эмоционально поздравил жителей с Днем республики.
Сегодня отмечается День Республики Карелия. Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети опубликовал лиричный пост поздравления.
"Наша республика прекрасна, о ней пишут стихи и прозу, слагают песни, рисуют картины. Она нам как матушка – то приласкает теплом, то охладит холодным дождем или снегом, то расскажет сказку белой ночи.
Не буду приводить сейчас сухих цифр о том, что делаем для родной республики. Просто скажу, что верю в нее и наш народ – главное, что мы вместе творим добрые дела для своей малой Родины.
С Днем республики, дорогие друзья!"
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