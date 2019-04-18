Карелия направила заявку на выделение денег для реставрации сожженной Успенской церкви

Управление по охране объектов культурного наследия Карелии направило заявку для разработки проектной документации по реставрации Успенской церкви, сожженной в августе 2018 года, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

В целях разработки научно-проектной документации для производства работ по восстановлению Успенской церкви в Кондопоге Управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия направлена заявка на предоставление в 2019 году средств федерального бюджета в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма" на сумму 6,978 миллиона рублей, - сообщает РИА Новости.

В то же время отмечается, что профессиональное сообщество однозначно высказывает мнение о невозможности "обеспечить надлежащее качество проектирования и выполнения работ в случае определения исполнителей" в соответствии с 44-м федеральным законом, так как 28 марта вступили изменения в статью закона, предусматривающие, что порядок подготовки правовых актов для закупки у единственного поставщика определяется правовым актом президента РФ, и такой порядок в настоящее время пока не установлен.

"Единственный вариант – это максимально расширить и углубить требования, которые будут прописаны в задании, к тем, кто может выйти на конкурс, чтобы исключить участников, которые не имеют большого опыта работы и положительного опыта, тех, кто не знаком с этим объектом", - пояснила начальник управления Юлия Алипова.

В настоящее время госзаказчиком работ выступает ФГКУ "Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" (Санкт-Петербург), которое вместе с управлением по охране культурного наследия Карелии работает над подготовкой технического задания для создания проектно-сметной документации.

Утром 10 августа 2018 года в Кондопоге произошел пожар в Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником федерального значения. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение. По подозрению в поджоге был задержан 15-летний подросток. В декабре 2018 года была назначена судебно-медицинская экспертиза. В следственном комитете Карелии пояснили, что следствие по делу продолжается.

Благотворительный фонд "Северный духовный путь" начал сбор средств на восстановление церкви. К настоящему времени собрано 6,3 миллиона рублей.