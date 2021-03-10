Карелия не попала в число регионов, где планируется продление льготной ипотеки

В Центробанке РФ считают, что антикризисная мера должна быть свернута из-за роста цен на жилье.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала 24 региона страны, где планируется продление льготной ипотеки в качестве антикризисной меры. По словам Набиуллиной, в этих регионах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет.

"Льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать в этот период и людей, и строителей. Но здесь наша позиция не изменилась: как антикризисная программа она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен – мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья", – заявила глава Центробанка в интервью "Известиям".

В числе тех регионов, где льготную ипотеку можно было бы сохранить, Эльвира Набиуллина упомянула Башкортостан, Удмуртию, Мордовию, Алтай, Дагестан, Чечню, Ингушетию, Ставропольский край, Новосибирскую, Ростовскую, Челябинскую, Ярославскую, Саратовскую, Волгоградскую, Тверскую, Ульяновскую, Кировскую, Ивановскую, Оренбургскую, Омскую, Псковскую, Астраханскую, Томскую и Курганскую области. Карелия в этот список не попала.