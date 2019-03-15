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Новости. Общество
13:22, 15 Марта 2019
фото: kremlin.ru

Карелия не смогла в 2018 году выполнить план по реализации президентского послания

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Среди отстающих оказалась отрасль здравоохранения.

На реализацию в Карелии национальных проектов республике выделено из федерального бюджета 5,2 миллиарда рублей. Такие цифры привела 15 марта руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева на заседании рабочей группы по реализации президентского послания Федеральному собранию.

По словам Игнатьевой, республиканские власти уже заключили большую часть соглашений на предоставление субвенций и других межбюджетных трансфертов, которые предусматривают осуществление в 2019 году 44 региональных проекта по 10 стратегическим направлениям.  Однако, как признала руководитель администрации главы Карелии, подписание некоторых документов до сих пор задерживается.

"Задерживается процесс подписания соглашений по направлениям "Цифровая экономика", "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", – сказала Татьяна Игнатьева. – Подписано 38 соглашений".

Кроме того, глава губернаторской администрации вынуждена была констатировать, что республика не смогла в прошлом году достичь всех показателей, предусмотренных региональным планом по реализации президентского послания.


Татьяна Игнатьева. Фото: Валерий Поташов
 

"В 2018 году удалось сохранить объем инвестиций в основной капитал практически на уровне 2017 года. Пока по предварительным данным он составил 41,2 миллиарда рублей. Инвестиции за счет федерального бюджета выросли в 1,8 раза. Однако плановое значение показателя по объему инвестиций в основной капитал не достигнуто, – сообщила Игнатьева участникам заседания. – Из-за отсутствия покупательского спроса на включенное в программу приватизации имущество по итогам 2018 года не достигнуто плановое значение показателя по продаже объектов государственного имущества. Мы не выполнили, хотя у нас динамика везде положительная, плановые показатели по снижению смертности от болезней кровообращения и от злокачественных образований, и эти заболевания у нас лидируют в перечне причин смертности, занимая первое и второе места. В полном объеме показатели выполнены где-то на 75-76% плана, предусмотренного на прошлый год. Четыре показателя не выполнены и приходятся на отрасль здравоохранения".    

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