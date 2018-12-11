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Новости. Общество
09:00, 11 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

Карелия не вошла в число регионов-лидеров по отсутствию вредных привычек

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Агентство РИА Рейтинг провело исследование и составило список регионов России по отсутствию вредных привычек.

В списке 85 регионов. В пятерке лидеров: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осети. В аутсайдерах: Сахалинская область, Камчатский край, Магаданская область, Бурятия, Ямало-Ненецкий АО и еврейская автономная область.

Карелия в рейтинге по неприятию вредных привычек заняла 44 место с баллом 68,2.

В основе исследования лежат шесть показателей, характеризующих распространенность трех основных вредных привычек среди населения: алкоголизм, наркомания и табакокурение, пишет "РИА Новости".

При составлении рейтинга учитывались потребление табачных изделий, продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также смертность от случайных отравлений алкоголем и количество преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами в 2017 году.

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