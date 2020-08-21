Карелия обречена на вымирание

Естественную убыль населения республики в ближайшие полтора десятка лет не покроют даже мигранты.

Росстат обнародовал летом ежегодный прогноз численности населения Карелии на ближайшие 15 лет. Если сравнить его с предыдущими сценариями развития демографической ситуации в республике, придется признать, что особых улучшений в нем не появилось. И без того малонаселенный приграничный регион обречен на обезлюдение: по нескольким вариантам прогнозной оценки размер потерь населения составит к 2036 году от 26 тысяч до 92 тысяч человек, что сравнимо с исчезновением сразу нескольких карельских городов, таких, как Кондопога, Сегежа и Костомукша.

Судите сами: высокий вариант прогнозной оценки – назовем его самым оптимистичным – предусматривает сокращение численности населения Карелии в 2021-2036 годах с 611 535 человек до 585 085 человек, по среднему варианту количество жителей республики в указанный период снизится с 610 472 человек до 554 507 человек, а по низкому – наиболее пессимистичному – варианту оценки – с 609 412 человек до 517 353 человека. Причем терять население приграничный регион будет из-за его вымирания, и эти потери не сможет покрыть даже улучшение миграционной ситуации, на которое в Росстате по оптимистичному сценарию рассчитывают уже в 2021 году.

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