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Карелия оказалась не готова к организации бесплатного питания школьников

Новости. Общество
14:33, 23 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
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Республика не смогла подготовить все школы к реализации закона о бесплатном горячем питании учеников начальных классов с 1 сентября.

Министерство образования Карелии подписало соглашение с Минпросвещения РФ о выделении средств из федерального бюджета на организацию горячего питания учащихся начальных классов. Об этом сообщил на заседании правительства республики глава минобра Роман Голубев. Правда, субсидия выделена на бесплатные завтраки для учеников только тех школ, где полностью готовы организовать горячее питание. Образовательные учреждения, к которым есть замечания Роспотребнадзора, будут выполнять поручение президента России за счет средств республиканского бюджета.

Подробности читайте далее.

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