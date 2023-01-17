Карелия оказалась одним из регионов-лидеров по падению промышленного производства

В 2022 году промышленное производство в республике рухнуло на 8,6%.

Карелия попала в десятку российских регионов, где в прошлом году произошел самый глубокий спад промышленного производства. Он достиг в республике 8,6% к уровню 2021 года.

Как пишет Интерфакс со ссылкой на данные Росстата, возглавила эту десятку Сахалинская область, где промышленное производство рухнуло на 23,3%. Карелии в списке «провальных» регионов досталось шестое место.

