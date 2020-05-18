Карелия оказалась в центре церковного скандала

Первый епископ Костомукшской епархии РПЦ отстранен от управления и предстанет перед Высшим общецерковным судом.

Нынешняя неделя началась в Карелии с церковного скандала. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления Костомукшской и Кемской епархией Русской православной церкви епископа Игнатия Тарасова – до решения Высшего общецерковного суда. О причинах этого шага в РПЦ предпочли деликатно промолчать, и пастве отстраненного архиерея было предложено довольствоваться лишь официальным сообщением, опубликованным на сайте Московского Патриархата. В нем упоминаются некие "документально аргументированные обвинения в церковных правонарушениях, несовместимые с дальнейшим управлением епархиями". Собственно, рассмотрение этих обвинений и передано в Высший общецерковный суд, а до его заседания епископ Игнатий отправлен в Петрозаводск под наблюдение митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, которому поручено временное управление Костомукшской епархией.

Читайте подробнее в статье "Архиерей под наблюдением".