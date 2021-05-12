Карелия опустилась в нижнюю часть рейтинга по показателям развития промышленности

Темпы спада промышленного производства в Карелии в первом квартале 2021 года оказались выше, чем в большинстве регионов Северо-Запада.

Это следует из «Мониторинга основных экономических и социальных показателей развития Республики Карелия за январь–март 2021 года», подготовленного Карелиястатом.

Карелия заняла в рейтинге третье место с конца. Промышленное производство в республике за три месяца упало на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хуже ситуация только в Республике Коми и Архангельской области, а в большинстве регионов Северо-Запада промышленность выросла за отчетный период.

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