Карелия отправила в Донецк конфеты и консервы

Более семи тонн продуктов отправлены из Карелии в детские дома Донецка.

Автомобиль с гуманитарной помощью отправился из столицы Карелии в Донецк. Продукты питания предназначены для шести детских домов Донецкой народной республики, сообщают "Вести Карелии".

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